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Процедура выборов в нижнюю палату парламента Японии

Процедура выборов в нижнюю палату парламента Японии - РИА Новости, 31.10.2021

Процедура выборов в нижнюю палату парламента Японии

В соответствии с конституцией Японии (1946), высшим законодательным органом страны является парламент. Он состоит из двух палат. Нижняя – палата представителей... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T00:09

2021-10-31T00:09

2021-10-31T00:09

справки

выборы в нижнюю палату парламента японии

япония

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В соответствии с конституцией Японии (1946), высшим законодательным органом страны является парламент. Он состоит из двух палат. Нижняя – палата представителей (сюгиин), верхняя – палата советников (сангиин). Они избираются на основе всеобщих прямых выборов тайным голосованием. Срок полномочий членов нижней палаты составляет четыре года.Согласно закону о выборах в государственные учреждения (1945), выборы в палату представителей проводятся в течение 30 дней до истечения срока полномочий, а при роспуске палаты – в течение 40 дней после роспуска.Палата представителей состоит из 465 членов, которые избираются по смешанной системе. 289 членов нижней палаты выбирают в одномандатных округах (вся территория Японии делится на 289 избирательных округов). Еще 176 членов палаты избирателей – по партийным спискам. В данном случае территория Японии делится уже на 11 избирательных округов (блоков). Количество депутатов от каждого округа зависит от численности населения.Активным избирательным правом обладают граждане Японии, достигшие 18 лет (статья 9).Избирательными правами не обладают лица, отбывающие наказания в местах лишения свободы, а также осужденные за нарушение избирательного законодательства на период отбытия ими наказания, включая условное. Кроме того, статья 42 закона гласит: "Лицо, не занесенное в списки избирателей, не может голосовать".Правом быть избранным в палату представителей обладают граждане Японии, достигшие 25 лет.Политические партии, имеющие пять или более членов палаты представителей или членов палаты советников, или получившие более 2% голосов избирателей на последних национальных выборах, могут выдвигать своего кандидата в каждом округе. Предусмотрено выдвижение независимых кандидатов (статья 86 закона о выборах).Политические партии, имеющие пять депутатов в парламенте или получившие более 2% голосов избирателей на последних национальных выборах, а также политические партии, которые готовы представить как минимум 20% от числа кандидатов избираемых в округе, могут регистрировать свои списки кандидатов (статья 86-2 закона о выборах).Закон о выборах допускает выдвигать так называемых "двойных кандидатов", то есть одно и то же лицо может одновременно находиться и в списке политической партии, и баллотироваться по одномандатному округу.Максимальное число кандидатов в партийном списке не должно превышать число замещаемых мандатов ("двойные кандидаты" не учитываются).Для кандидатов предусмотрен избирательный залог. Залог становится невозвращаемым и поступает в Национальную казну, если кандидат не наберет определенного минимума голосов избирателей.Для кандидатов, баллотирующихся по одномандатному округу – три миллиона иен.Политические партии должны заплатить по шесть миллионов иен за каждого кандидата из списка в каждом избирательном округе. Если кандидат баллотируется одновременно в одномандатном округе, то три миллиона иен.Закон о выборах также выдвигает ряд ограничений в отношении определенных групп лиц, ограниченных в праве выдвижения своей кандидатуры на выборах. Такие ограничения содержатся в статьях 87-89.Согласно статье 129 закона о выборах, избирательная кампания начинается с момента официального объявления о выборах до дня, предшествующего выборам.Проведение предвыборной агитации в день выборов запрещено. Так же закона о выборах запрещает послевыборную агитацию – любые письменные и устные обращения кандидатов к избирателям с выражением благодарности, поздравления политическим партиям и др. (статья 178).Закон о выборах также предусматривает запрет на участие в избирательной кампании многочисленным категориям должностных лиц. Прежде всего, это относится к лицам, непосредственно связанным с организацией и проведением выборов: членам избирательных комиссий, комиссий по проведению голосования, мандатной комиссии и др. (статья 135).В данный круг входят также служащие государственной службы: судьи, прокуроры, ревизоры, члены комиссии общественной безопасности, полицейские, служащие налоговой службы (статья 136). Использование служебного положения в интересах избирательной кампании запрещается чиновникам государственной и местной службы (статья 136-2). Закон также запрещает участие в избирательной кампании преподавателей школ и сотрудников дошкольных учреждений (статья 137). Не могут принимать участие в избирательной кампании также лица моложе 18 лет (статья 137-2).Пункты для голосования оборудуются в помещениях городских муниципалитетов, поселковых и деревенских управ, школах и других общественных зданиях.Голосование проходит одновременно по всей стране с 7.00 до 20.00. Но при особых обстоятельствах муниципальная избирательная комиссия с предварительного согласия префектуральной избирательной комиссии может изменить время открытия или закрытия избирательного участка (открыть на два часа раньше или закрыть на четыре часа позже).Голосование осуществляется избирателем в день выборов, на том избирательном участке, к которому избиратель приписан.Закон о выборах допускает предварительное голосование и голосование без явки, но только в особых случаях.Если избиратель по состоянию здоровья, по работе или другой уважительной причине не может голосовать в установленном порядке, то в промежутке между днем, следующим за днем объявления выборов, и днем накануне голосования, такой избиратель может проголосовать (статья 48-2 закона о выборах). Для лиц, имеющих серьезные физические недостатки, существует возможность голосования по почте (статья 49).Закон о выборах предусматривает две возможности голосования с помощью факсимильной связи: для членов команд океанических судов, находящихся в открытом море, а также для членов научных экспедиций в АнтарктикеГраждане Японии, проживающие за границей не менее трех месяцев и зарегистрированные в соответствующем консульстве, могут голосовать в дипломатическом учреждении Японии за рубежом, и по каналам дипломатической связи его бюллетень будет передан в тот муниципалитет, где он проживает постоянно. Кроме того, если такой избиратель в силу объективных причин не может попасть на избирательный участок при дипломатическом учреждении, то он может заранее получить бюллетень и отправить его по почте на адрес своей избирательной комиссии.Избиратель голосует за одного кандидата от одномандатного округа и за один партийный список.В одномандатном избирательном округе победителем становится кандидат, получивший наибольшее число голосов, но оно не должно быть ниже установленного законом минимума (более одной шестой от общего количества действительных голосов, статья 95)В случае получения кандидатами равного числа голосов победитель на выборах определяется жребием.В случае победы "двойных кандидатов" в одномандатных округах, они исключаются из партийного списка.В тех случаях, когда применяется пропорциональная избирательная система, то мандаты распределяются между политическими партиями пропорционально числу голосов, поданных за политическую партию. Количество мест для каждой партии определяется по формуле Д’Ондта.В связи с пандемией COVID-19 выборы проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер: регулярная дезинфекция и проветривание помещений, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции. При заполнении бюллетеня рекомендуется использовать личную ручку.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, выборы в нижнюю палату парламента японии, япония