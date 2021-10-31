https://ria.ru/20211031/volgograd-1757087099.html
Пьяный водитель без прав протаранил два дома в Волгограде
Пьяный водитель без прав протаранил два дома в Волгограде - РИА Новости, 31.10.2021
Пьяный водитель без прав протаранил два дома в Волгограде
Пьяный 19-летний водитель грузовика МАЗ, не имеющий прав, врезался в два частных дома в Волгограде, легковой автомобиль и сломал газовую трубу, из-за чего 19... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T14:15
2021-10-31T14:15
2021-10-31T17:10
происшествия
минский автомобильный завод
волгоградская область
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 31 окт - РИА Новости. Пьяный 19-летний водитель грузовика МАЗ, не имеющий прав, врезался в два частных дома в Волгограде, легковой автомобиль и сломал газовую трубу, из-за чего 19 домов оказались без газа, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области."Тридцать первого октября в 4.18 19-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения и отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования, управляя автомашиной "МАЗ"... не справился с управлением и совершил столкновение с домом №20 по улице Кременская, разрушив стену комнаты, затем - с многоквартирным домовладением №49... и припаркованным рядом с ним автомобилем "ГАЗель NEXT", - говорится в сообщении полиции.По данным ведомства, водитель несмотря на это продолжил движение, пока не врезался в столб и не повредил газовую трубу. Отмечается, что сотрудникам газовой службы пришлось отключить 19 домов от газа. По данным полиции, пострадавших в результате ДТП нет, эвакуацию жителей не проводили.В ходе расследования происшествия полиция выяснила, что нетрезвый молодой человек пришел на работу своего отца и взял его служебный МАЗ, затем вместе с приятелем на грузовике отправился за новой порцией алкоголя, устроив впоследствии ДТП.По информации ведомства, в отношении водителя составлены протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20211031/avariya-1757081208.html
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происшествия, минский автомобильный завод, волгоградская область, волгоград
14:15 31.10.2021 (обновлено: 17:10 31.10.2021)
Пьяный водитель без прав протаранил два дома в Волгограде
Пьяный водитель без прав угнал служебную машину отца и протаранил два дома в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 31 окт - РИА Новости. Пьяный 19-летний водитель грузовика МАЗ, не имеющий прав, врезался в два частных дома в Волгограде, легковой автомобиль и сломал газовую трубу, из-за чего 19 домов оказались без газа, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
"Тридцать первого октября в 4.18 19-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения и отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования, управляя автомашиной "МАЗ"... не справился с управлением и совершил столкновение с домом №20 по улице Кременская, разрушив стену комнаты, затем - с многоквартирным домовладением №49... и припаркованным рядом с ним автомобилем "ГАЗель NEXT", - говорится в сообщении полиции.
По данным ведомства, водитель несмотря на это продолжил движение, пока не врезался в столб и не повредил газовую трубу. Отмечается, что сотрудникам газовой службы пришлось отключить 19 домов от газа. По данным полиции, пострадавших в результате ДТП нет, эвакуацию жителей не проводили.
В ходе расследования происшествия полиция выяснила, что нетрезвый молодой человек пришел на работу своего отца и взял его служебный МАЗ, затем вместе с приятелем на грузовике отправился за новой порцией алкоголя, устроив впоследствии ДТП.
По информации ведомства, в отношении водителя составлены протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.