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Где убили двух девочек в Туве. Видео с места трагедии

Опубликовано видео с места убийства двух девочек в Туве - РИА Новости, 31.10.2021

Где убили двух девочек в Туве. Видео с места трагедии

В Сети появилось видео с места убийства двух девочек в Кызыле. Его публикует телеканал "360". РИА Новости, 31.10.2021

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происшествия

республика тыва

кызыл

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места убийства двух девочек в Кызыле. Его публикует телеканал "360".На кадрах видна работа полиции и следственных органов.Двух сестер с многочисленными травмами нашли сегодня рано утром во дворе дома на улице Лопсанчапа. Девятилетняя девочка умерла на месте, четырнадцатилетняя — немного позже в больнице. Подозреваемого уже задержали — это 23-летний уроженец Тес-Хемского района, которого раньше уже привлекали к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и угон.Следователи возбудили дело об убийстве двух малолетних. Прокуратура Тувы поставила расследование на особый контроль. Кроме того, надзорное ведомство начало проверку работы органов профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

республика тыва

кызыл

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика тыва, кызыл