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Где убили двух девочек в Туве. Видео с места трагедии
Опубликовано видео с места убийства двух девочек в Туве - РИА Новости, 31.10.2021
Где убили двух девочек в Туве. Видео с места трагедии
В Сети появилось видео с места убийства двух девочек в Кызыле. Его публикует телеканал "360". РИА Новости, 31.10.2021
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происшествия
республика тыва
кызыл
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места убийства двух девочек в Кызыле. Его публикует телеканал "360".На кадрах видна работа полиции и следственных органов.Двух сестер с многочисленными травмами нашли сегодня рано утром во дворе дома на улице Лопсанчапа. Девятилетняя девочка умерла на месте, четырнадцатилетняя — немного позже в больнице. Подозреваемого уже задержали — это 23-летний уроженец Тес-Хемского района, которого раньше уже привлекали к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и угон.Следователи возбудили дело об убийстве двух малолетних. Прокуратура Тувы поставила расследование на особый контроль. Кроме того, надзорное ведомство начало проверку работы органов профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
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происшествия, республика тыва, кызыл
11:44 31.10.2021 (обновлено: 12:14 31.10.2021)
 
Опубликовано видео с места убийства двух девочек в Туве

"360" опубликовал видео с места убийства двух девочек в Кызыле

© Фото : СУ СК по Республике ТываДом, возле которого были обнаружены девочки в Туве
Дом, возле которого были обнаружены девочки в Туве - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© Фото : СУ СК по Республике Тыва
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео с места убийства двух девочек в Кызыле. Его публикует телеканал "360".
На кадрах видна работа полиции и следственных органов.
Двух сестер с многочисленными травмами нашли сегодня рано утром во дворе дома на улице Лопсанчапа. Девятилетняя девочка умерла на месте, четырнадцатилетняя — немного позже в больнице. Подозреваемого уже задержали — это 23-летний уроженец Тес-Хемского района, которого раньше уже привлекали к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и угон.
Следователи возбудили дело об убийстве двух малолетних. Прокуратура Тувы поставила расследование на особый контроль. Кроме того, надзорное ведомство начало проверку работы органов профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
 
ПроисшествияРеспублика ТываКызыл
 
 
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