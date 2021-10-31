https://ria.ru/20211031/valieva-1757080583.html

Наблюдение за косатками: Валиева победила на этапе Гран-при Skate Canada

Наблюдение за косатками: Валиева победила на этапе Гран-при Skate Canada - РИА Новости, 31.10.2021

Наблюдение за косатками: Валиева победила на этапе Гран-при Skate Canada

Один из лучших городов мира, частенько возглавляющий международные рейтинги по уровню качества жизни, канадский Ванкувер, на пару дней стал еще немного... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T13:11

2021-10-31T13:11

2021-10-31T15:08

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гран-при по фигурному катанию

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Один из лучших городов мира, частенько возглавляющий международные рейтинги по уровню качества жизни, канадский Ванкувер, на пару дней стал еще немного привлекательней.Ведь именно здесь в эти выходные, прошел турнир по фигурному катанию Гран-при Skate Canada, на котором выступили фигуристки, только одним своим присутствием способные украсить любое пространство: россиянки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.Ванкувер, помимо своих урбанистических и экологических достоинств, также является и довольно популярным у туристов местом для наблюдения за китами, дельфинами и косатками, которые в этот осенний период активно плещутся в прибрежных водах Тихого океана и Салишского моря.Но для того чтобы увидеть настоящих косаток из мира фигурного катания, не обязательно было даже выезжать за пределы города: на арене Doug Mitchell Thunderbird, расположенной в западной части Ванкувера, вчера и сегодня бились (к счастью, не как рыба об лед) за золото второго в этом сезоне этапа Гран-при одни из сильнейших фигуристок планеты.Кроме нашей роскошной троицы золотых рыбок, к берегу Ванкувера приплыла еще одна "крупная рыба" женского одиночного катания — американка Алиса Лю, которая уже в субботних коротких программах навязала россиянкам серьезную борьбу, исполнив практически без помарок суперсложный тройной аксель и другие прыжковые элементы.Россиянки перед спортсменкой из США в долгу не остались, дружно и эффектно в своих прокатах также выполнив триксель и в итоге — по уже славной традиции сезона-2021/22 — возглавив турнирную таблицу соревнований после коротких программ.На первом предварительном месте расположилась Камила Валиева (у нее лучший результат сезона — 84,19), на втором Елизавета Туктамышева (81,24), третьей же стала Алена Косторная (75,58), опередив Алису Лю на 1,95 балла.Алена вполне могла и больше получить за свою короткую программу, но судьи, скорее всего, просто не успели морально подготовиться к совершенно новой программе Косторной на "New York, New York" Лайзы Минелли и поставили нашей фигуристке не самые высокие оценки за компоненты.Алена по этому показателю уступила обеим соотечественницам и своему же результату на недавнем турнире в Финляндии 1,62 балла (это много), обойдя в итоге лишь резковатую Алису.Особенно обидно за тройной аксель Косторной. Прыжок получился "как в старые добрые времена", но вредные судьи, видимо, воспользовавшись супермощным микроскопом, разглядели в нем недокрут в четверть оборота, парадоксально при этом оценив программу Алены с ультра-си элементом на целых три балла ниже, чем было на октябрьском Finlandia Trophy, где россиянка в короткой программе выполнила лишь двойной аксель.Но, несмотря на странное судейство, сегодняшние произвольные программы все равно ожидались с приятным оптимистичным предвкушением, благо три первых места в коротких программах остались за россиянками, а борьба с Алисой Лю лишь добавляла освежающих конкурентных брызг во время увлекательного наблюдения за грациозно выпрыгивающими из ванкуверской пучины фигурнокатательными косатками.Парад тройных акселейПроизвольные программы россиянок завершали не только соревнования на этапе Гран-при Skate Canada 2021, но и в целом турнир.Предшествовали им выступления японок Вакаби Хигути, Маны Кавабе и Маи Михара, а также американки Алисы Лю, которые если и были способны в воскресенье намутить воду нашим одиночницам, то только в той акватории, в которой находилась Алена Косторная, — до оценок Елизаветы и Камилы им было все-таки далековато.В этой компании неожиданно здорово выступили японки, которые присоединились к параду тройных акселей, стартовавшему у женщин еще в коротких программах. Правда, чисто исполнить этот ультра-си удалось лишь Хигути, а у Кавабе судьи обнаружили небольшой недокрут.Но, что удивительно, лучшей из японок стала Маи Михара, которая прокаталась вообще без каких-либо ультра-си, правда, абсолютно безошибочно, что и позволило ей большую часть воскресных соревнований уверенно лидировать, заняв в итоге на Skate Canada достойное четвертое место.Американка, бросившись в погоню за россиянками, также сделала ставку на тройной аксель, который в этот раз ее здорово подвел: ультра-си элемент в исполнении Алисы Лю завершился падением.Более того, судьи нашли еще три недокрута на оставшихся прыжковых элементах американки, и в итоге она показала лишь седьмой результат в произвольных программах (итоговый — пятый), самоустранившись перед выходом на лед Алены Косторной.В поисках Билли АйлишКосторная для турнира в Ванкувере подготовила не один сюрприз для канадских зрителей и судей в виде новой короткой программы, а целых два.Произвольная на Вивальди для текущего сезона теперь забыта как скучный и вязкий сон: фигуристка и ее тренеры неожиданно решили вернуть прошлогоднюю постановку на музыку Билли Айлиш.У этой программы довольно сложная судьба: практически сгинув в бездне неизвестности из-за волны скандалов, связанных с переходом Алены к Евгению Плющенко в 2020-м, стильная постановка весной этого года, казалось, лишь временно была возрождена для показательных выступлений на шоу Этери Тутберидзе.И вот когда стало понятно, что "Вивальди" совершенно никого не впечатляет, о "Билли Айлиш" вспомнили вновь.Это решение хоть и выглядит сейчас как признание командой Тутберидзе зря проделанной работы и впустую потраченного времени, но привело к тому, что Алена для олимпийского сезона все-таки получила пусть и немного потрепанную, но зато такую родную (а значит, накатанную) и, главное, эффектную и очень органичную для нее произвольную программу.Но в Ванкувере "Билли Айлиш", к сожалению, получилась не совсем идеальной: единственный тройной аксель в программе Алены завершился помаркой на приземлении, так еще и в заключительных элементах — каскаде и тройном лутце — судьи обнаружили недокруты.В целом выступление Алены оказалось без особого блеска и задора: прыжкам не хватало энергичных и точных выездов, а ближе к концу программы даже стало появляться какое-то ощущение некой грустной усталости, совершенно неуместной на турнире подобного уровня.Косторная за свой прокат набрала 138,96 (в Финляндии было 140,22) и уступила Маи Михара в произвольной, но по итоговой оценке, к счастью, все-таки опередила японку, разместившись на первом промежуточном месте перед выходом на лед Туктамышевой и Валиевой.В итоге Алена возвращается из Ванкувера с медалью, и, как на прошлом турнире с ее участием, медаль у Косторной снова бронзовая. Учитывая дикие метания в выборе программ уже во время самого сезона, это далеко не самый худший вариант развития событий. Поздравляем Алену с третьим местом на Skate Canada 2021 и надеемся, что лучшие ее прокаты еще впереди!Елизавета Туктамышева: пенная вечеринкаУже которое подряд выступление Туктамышевой в этом сезоне заставляет зрителей по завершении проката аплодировать стоя нашей Императрице. Ванкувер не стал исключением.Елизавета вновь не по-детски зажгла на льду, устроив на арене Doug Mitchell Thunderbird грандиозную пенную вечеринку с ультра-си, восточными танцами и феерическим куражом, от которого воды прибрежного Тихого океана мгновенно вскипели.Первые два тройных акселя были выполнены абсолютно безупречно и с удивительным запасом надежности. В этот момент зрители и судьи испытали на себе всю мощь и силу нашей морской владычицы: никаких недокрутов и степаутов — только на плюсы, только хардкор.Туктамышеву после этих блестящих ультра-си было уже не остановить: один удачный элемент сменялся другим (мелкий недокрут на флипе в этой феерии получился как легкая забава), и аква-вечеринка в исполнении Императрицы набрала такой драйв и накал, что североамериканские косатки в ужасе уплыли в неизвестном направлении, спасаясь от назревающего в ванкуверском заливе танцевального цунами.Елизавета легко и непринужденно набрала за свою произвольную программу более 150 баллов и, гордо поправляя корону Императрицы фигурного катания, с большим отрывом обошла всех фигуристок, которые откатались до нее.Лиза в этом сезоне действительно поражает своей формой и настроем.Более молодые одиночницы уже давно на пенсии, участвуют в ледовых шоу с тиктокерами и судорожно пытаются стать телеведущими, а без малого 25-летняя Туктамышева дает такой нагоняй действующим фигуристкам-тинейджерам, что вызывает в адрес Елизаветы глубокое уважение и летучую любовь. И несмотря на то, что в Ванкувере она стала только второй (и это с таким-то прокатом!), серебро Туктамышевой на Skate Canada 2021 абсолютно точно в этот день было с золотым отливом.Камила Валиева: на берегу небаПосле шикарного выступления Туктамышевой на лед вышла последняя участница соревнований в произвольных программах Skate Canada — лидер после коротких программ Камила Валиева.Примерно в середине проката Камила вполне могла остановиться и больше не кататься: за технику она набрала уже более 90 баллов.Это было настолько грандиозно и оглушительно, что вместо логичного при таких ситуациях шторма в ванкуверской фигурнокатательной акватории образовался абсолютный штиль, по гладкой поверхности которого продолжала скользить волшебница Камила.Три идеальных четверных прыжка, один из которых — четверной тулуп в каскаде во второй части программы, вознесли Валиеву на столь недосягаемую для остальных высоту, что стало очевидно: пока одни ледовые косатки рьяно соперничали друг с другом в океанских водах Ванкувера, другая эволюционировала настолько, что в этот момент уже прогуливалась по берегу неба, будучи совершенным фигурнокатательным созданием.Даже несмотря на помарку при приземлении с тройного акселя, Валиева вновь, как и на турнире в Финляндии, играючи устанавливает два новых мировых рекорда — за произвольную программу (оглушительные для женского катания 180,89 балла) и по общей сумме баллов (теперь это 265,08).Когда Камила такая — соперничать с ней бесполезно.Бронебойное сочетание сложнейших ультра-си элементов, вращений, напоминающих водоворот в центре океана, и возмутительно прекрасной ажурной хореографии не оставило никаких, даже теоретических, шансов соперницам.Вторая золотая медаль на втором старте сезона — и второе подряд обновление рекордов: перед Камилой Валиевой в этом году, кажется, расступается любое соревновательное море, которое находится на ее пути.Вновь, как и на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, в канадском Ванкувере победу празднуют россиянки: на этот раз даже более убедительно — весь пьедестал наш! Поздравляем Камилу, Елизавету и Алену, а также всех российских болельщиков с блестящим результатом!Следующее погружение в пучину увлекательной борьбы и завораживающего наблюдения за фигурнокатательными косатками намечено на 6 и 7 ноября — в эти дни в итальянском Турине пройдет третий этап серии Гран-при, на котором от России выступят Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова.Майя уже в этом сезоне обыгрывала действующую чемпионку мира Анну Щербакову на турнире в Будапеште, поэтому их дуэль на туринской арене обещает превратиться в крайне захватывающий спектакль. Впрочем, по-другому у наших фигуристок и не бывает.

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авторы, колумнисты - авторы, ванкувер, канада, гран-при по фигурному катанию, елизавета туктамышева, алена косторная, камила валиева