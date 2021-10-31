https://ria.ru/20211031/ushakov-1757128905.html

Рига не может критиковать Москву после приговора Алексееву, считает Ушаков

Рига не может критиковать Москву после приговора Алексееву, считает Ушаков - РИА Новости, 31.10.2021

Рига не может критиковать Москву после приговора Алексееву, считает Ушаков

После приговора журналисту Юрию Алексееву официальной Риге должно быть неудобно высказываться о демократии в России и Белоруссии, написал на своей странице в... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T22:52

2021-10-31T22:52

2021-10-31T23:03

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РИГА, 31 окт – РИА Новости. После приговора журналисту Юрию Алексееву официальной Риге должно быть неудобно высказываться о демократии в России и Белоруссии, написал на своей странице в Facebook депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков.Прокуратура Латвии выдвинула в отношении Алексеева обвинения по трем уголовным статьям. Его обвиняют в разжигании национальной розни, незаконном хранении боеприпасов и распространении детской порнографии. Алексеев опроверг все обвинения и назвал их политически мотивированными. Пардаугавский суд Риги в пятницу приговорил Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы.Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20211029/latviya-1756852021.html

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в мире, нил ушаков, рига, белоруссия, латвия, sputnik латвия, европарламент, россия