22:52 31.10.2021 (обновлено: 23:03 31.10.2021)
Рига не может критиковать Москву после приговора Алексееву, считает Ушаков
Ушаков: после приговора Алексееву Риге не следует критиковать Россию и Белоруссию
РИГА, 31 окт – РИА Новости. После приговора журналисту Юрию Алексееву официальной Риге должно быть неудобно высказываться о демократии в России и Белоруссии, написал на своей странице в Facebook депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков.
Прокуратура Латвии выдвинула в отношении Алексеева обвинения по трем уголовным статьям. Его обвиняют в разжигании национальной розни, незаконном хранении боеприпасов и распространении детской порнографии. Алексеев опроверг все обвинения и назвал их политически мотивированными. Пардаугавский суд Риги в пятницу приговорил Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы.
"Приговор Юрию Алексееву вызывает вопросы о соблюдении главного принципа ЕС - верховенства права. А официальной Риге должно теперь быть неудобно высказываться о демократии в России и Беларуси", - написал Ушаков.
Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".