"Полный провал НАТО": Пушков назвал угрозу для альянса из-за России
Пушков: отсутствие прямой связи между Россией и НАТО несет угрозу безопасности для альянса
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков написал в Telegram, что отсутствие прямого канала связи между НАТО и Россией наносит ущерб безопасности стран-членов альянса.
Так российский политик прокомментировал слова экс-главкома НАТО Джеймса Ставридиса, который назвал едким высказывание главы МИД России Сергея Лаврова, посоветовавшего НАТО обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них "возникнут какие-то экстренные дела", после того, как Москва приостановила работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом.
"Едкая-не едкая, а генерал лучше бы подумал, как альянс довел до того, что утратил все контакты с Россией. Это — полный провал руководства НАТО. Теперь Столтенберг "приветствует" визит в Россию президента Финляндии для переговоров с Путиным, но сам лишен возможности любого диалога. А это — прямой ущерб для безопасности стран-членов НАТО", — написал Пушков.
При этом сенатор отметил, что сам Ставридис наверняка считает иначе.
Кроме того, Пушков предостерег западных политиков от иллюзий возможности в России "ливийского или югославского сценария, с безопасным бомбометанием и ракетными ударами с высоты 15 тысяч футов". По словам сенатора, функционерам НАТО нужно расстаться "с этими сладкими снами".