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НАТО в ужасе: Россия нашла слабое место альянса
"Полный провал НАТО": Пушков назвал угрозу для альянса из-за России - РИА Новости, 31.10.2021
НАТО в ужасе: Россия нашла слабое место альянса
Сенатор Алексей Пушков написал в Telegram, что отсутствие прямого канала связи между НАТО и Россией наносит ущерб безопасности стран-членов альянса. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T02:58
2021-10-31T02:58
в мире
бельгия
алексей пушков
нато
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
россия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков написал в Telegram, что отсутствие прямого канала связи между НАТО и Россией наносит ущерб безопасности стран-членов альянса.Так российский политик прокомментировал слова экс-главкома НАТО Джеймса Ставридиса, который назвал едким высказывание главы МИД России Сергея Лаврова, посоветовавшего НАТО обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них "возникнут какие-то экстренные дела", после того, как Москва приостановила работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом.При этом сенатор отметил, что сам Ставридис наверняка считает иначе.Кроме того, Пушков предостерег западных политиков от иллюзий возможности в России "ливийского или югославского сценария, с безопасным бомбометанием и ракетными ударами с высоты 15 тысяч футов". По словам сенатора, функционерам НАТО нужно расстаться "с этими сладкими снами".
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в мире, бельгия, алексей пушков, нато, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), россия
02:58 31.10.2021
 
"Полный провал НАТО": Пушков назвал угрозу для альянса из-за России

Пушков: отсутствие прямой связи между Россией и НАТО несет угрозу безопасности для альянса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков написал в Telegram, что отсутствие прямого канала связи между НАТО и Россией наносит ущерб безопасности стран-членов альянса.
Так российский политик прокомментировал слова экс-главкома НАТО Джеймса Ставридиса, который назвал едким высказывание главы МИД России Сергея Лаврова, посоветовавшего НАТО обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них "возникнут какие-то экстренные дела", после того, как Москва приостановила работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом.
"Едкая-не едкая, а генерал лучше бы подумал, как альянс довел до того, что утратил все контакты с Россией. Это — полный провал руководства НАТО. Теперь Столтенберг "приветствует" визит в Россию президента Финляндии для переговоров с Путиным, но сам лишен возможности любого диалога. А это — прямой ущерб для безопасности стран-членов НАТО", — написал Пушков.
При этом сенатор отметил, что сам Ставридис наверняка считает иначе.
Кроме того, Пушков предостерег западных политиков от иллюзий возможности в России "ливийского или югославского сценария, с безопасным бомбометанием и ракетными ударами с высоты 15 тысяч футов". По словам сенатора, функционерам НАТО нужно расстаться "с этими сладкими снами".
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
Вчера, 12:08
Германия отворачивается от НАТО ради России, пишут американские СМИ
 
В миреБельгияАлексей ПушковНАТОДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)Россия
 
 
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