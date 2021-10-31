https://ria.ru/20211031/ugroza-1757057741.html

НАТО в ужасе: Россия нашла слабое место альянса

"Полный провал НАТО": Пушков назвал угрозу для альянса из-за России - РИА Новости, 31.10.2021

НАТО в ужасе: Россия нашла слабое место альянса

Сенатор Алексей Пушков написал в Telegram, что отсутствие прямого канала связи между НАТО и Россией наносит ущерб безопасности стран-членов альянса. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T02:58

2021-10-31T02:58

2021-10-31T02:58

в мире

бельгия

алексей пушков

нато

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

россия

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков написал в Telegram, что отсутствие прямого канала связи между НАТО и Россией наносит ущерб безопасности стран-членов альянса.Так российский политик прокомментировал слова экс-главкома НАТО Джеймса Ставридиса, который назвал едким высказывание главы МИД России Сергея Лаврова, посоветовавшего НАТО обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них "возникнут какие-то экстренные дела", после того, как Москва приостановила работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом.При этом сенатор отметил, что сам Ставридис наверняка считает иначе.Кроме того, Пушков предостерег западных политиков от иллюзий возможности в России "ливийского или югославского сценария, с безопасным бомбометанием и ракетными ударами с высоты 15 тысяч футов". По словам сенатора, функционерам НАТО нужно расстаться "с этими сладкими снами".

https://ria.ru/20211030/germaniya-1756989734.html

бельгия

россия

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в мире, бельгия, алексей пушков, нато, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), россия