https://ria.ru/20211031/tuva-1757130099.html
Бастрыкину доложат об обстоятельствах смерти двух сестер в Туве
Бастрыкину доложат об обстоятельствах смерти двух сестер в Туве - РИА Новости, 31.10.2021
Бастрыкину доложат об обстоятельствах смерти двух сестер в Туве
Главе СК доложат об обстоятельствах смерти двух сестер в республике Тыва, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T23:13
2021-10-31T23:13
2021-10-31T23:13
происшествия
республика тыва
кызыл
тес-хемский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство двух девочек в туве
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Главе СК доложат об обстоятельствах смерти двух сестер в республике Тыва, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что в столице республики Кызыле были обнаружены две девочки 9 и 14 лет с множественными травмами. Они были родными сестрами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – позднее в медицинском учреждении. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики Тыва. Прокуратура Тувы даст оценку действиям должностных лиц после убийства двух сестер."Александр Иванович Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Г.С. Кюрю доложить обо всех обстоятельствах произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211031/ubiystvo-1757087991.html
республика тыва
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происшествия, республика тыва, кызыл, тес-хемский район, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство двух девочек в туве
Бастрыкину доложат об обстоятельствах смерти двух сестер в Туве
Главе СК доложат об обстоятельствах смерти двух сестер в республике Тыва