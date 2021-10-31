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В Италии умер "отец" тирамису
В Италии умер "отец" тирамису - РИА Новости, 31.10.2021
В Италии умер "отец" тирамису
В североитальянском городе Тревизо на 94-м году жизни скончался известный ресторатор Адо Кампеол, которого прозвали "отцом" тирамису - многослойного десерта,... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T15:41
2021-10-31T15:41
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РИМ, 31 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. В североитальянском городе Тревизо на 94-м году жизни скончался известный ресторатор Адо Кампеол, которого прозвали "отцом" тирамису - многослойного десерта, известного по всему миру.Именно в этом ресторане в начале 1970-х годов появился десерт тирамису, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Сам Кампеол признавался, что этот рецепт появился на свет в результате ошибки его супруги Альбы и шеф-повара Роберто Лингуанотто. Тем не менее лакомство быстро завоевало популярность сначала по всей Италии, а затем и за рубежом.Название десерта переводится с итальянского как "тяни меня вверх", но в переносном смысле означает скорее "подбодри меня". Это объясняется тонизирующими и питательными свойствами сладкого блюда.
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в мире, еда, италия, венето
15:41 31.10.2021
 
В Италии умер "отец" тирамису

В Италии на 94-м году жизни умер "отец" тирамису ресторатор Адо Кампеол

© Flickr / Sasha FujinПирожное "Тирамису"
Пирожное Тирамису - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© Flickr / Sasha Fujin
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РИМ, 31 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. В североитальянском городе Тревизо на 94-м году жизни скончался известный ресторатор Адо Кампеол, которого прозвали "отцом" тирамису - многослойного десерта, известного по всему миру.
"Тревизо потеряла звезду своей гастрономической истории, которая теперь будет сверкать на небесах", - написал в Facebook президент области Венето Лука Дзайа, который ранее возглавлял провинцию Тревизо и хорошо знал владельца знаменитого ресторана Alle Beccherie.
Именно в этом ресторане в начале 1970-х годов появился десерт тирамису, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Сам Кампеол признавался, что этот рецепт появился на свет в результате ошибки его супруги Альбы и шеф-повара Роберто Лингуанотто. Тем не менее лакомство быстро завоевало популярность сначала по всей Италии, а затем и за рубежом.
Название десерта переводится с итальянского как "тяни меня вверх", но в переносном смысле означает скорее "подбодри меня". Это объясняется тонизирующими и питательными свойствами сладкого блюда.
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