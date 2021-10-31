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Москвичи могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус в 70 пунктах
Москвичи могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус в 70 пунктах - РИА Новости, 31.10.2021
Москвичи могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус в 70 пунктах
Пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус москвичи могут в 70 пунктах, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T12:27
2021-10-31T12:28
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус москвичи могут в 70 пунктах, сообщается на портале мэра столицы.Отмечается, что в городе расширяется экспресс-тестирование, которое показало свою эффективность.Уточняется, что кроме 50 точек, открытых ранее, теперь сдать экспресс-тест можно ежедневно в 15 центрах госуслуг, а также в вестибюлях нескольких станций метро, а именно на "Тверской" и "Пушкинской", "Маяковской", "Тургеневской", "Хорошевской" и "Третьяковской".На портале добавляется, что тест можно сдать и во время нерабочих дней. С собой нужно взять только паспорт и номер полиса ОМС, а ребенку для теста необходимо свидетельство о рождении.
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:27 31.10.2021 (обновлено: 12:28 31.10.2021)
 
Москвичи могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус в 70 пунктах

Москвичи могут пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в 70 пунктах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус москвичи могут в 70 пунктах, сообщается на портале мэра столицы.
Отмечается, что в городе расширяется экспресс-тестирование, которое показало свою эффективность.
"Можно выходить на mos.ru, смотреть адреса этих пунктов, и те, кто не желает идти в поликлинику, могут прийти, сдать экспресс-тест и проверить свои сомнения, если есть какие-то признаки заболевания. Или просто прийти и убедиться, что здоровы", — приводится на сайте интервью Сергея Собянина телеканалу "Россия 1".
Уточняется, что кроме 50 точек, открытых ранее, теперь сдать экспресс-тест можно ежедневно в 15 центрах госуслуг, а также в вестибюлях нескольких станций метро, а именно на "Тверской" и "Пушкинской", "Маяковской", "Тургеневской", "Хорошевской" и "Третьяковской".
На портале добавляется, что тест можно сдать и во время нерабочих дней. С собой нужно взять только паспорт и номер полиса ОМС, а ребенку для теста необходимо свидетельство о рождении.
 
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