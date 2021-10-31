https://ria.ru/20211031/testirovanie-1757068751.html

Москвичи могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус в 70 пунктах

Москвичи могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус в 70 пунктах - РИА Новости, 31.10.2021

Москвичи могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус в 70 пунктах

Пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус москвичи могут в 70 пунктах, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T12:27

2021-10-31T12:27

2021-10-31T12:28

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус москвичи могут в 70 пунктах, сообщается на портале мэра столицы.Отмечается, что в городе расширяется экспресс-тестирование, которое показало свою эффективность.Уточняется, что кроме 50 точек, открытых ранее, теперь сдать экспресс-тест можно ежедневно в 15 центрах госуслуг, а также в вестибюлях нескольких станций метро, а именно на "Тверской" и "Пушкинской", "Маяковской", "Тургеневской", "Хорошевской" и "Третьяковской".На портале добавляется, что тест можно сдать и во время нерабочих дней. С собой нужно взять только паспорт и номер полиса ОМС, а ребенку для теста необходимо свидетельство о рождении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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