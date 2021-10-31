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В Тбилиси оппозиция проводит митинг против итогов местных выборов
В Тбилиси оппозиция проводит митинг против итогов местных выборов - РИА Новости, 31.10.2021
В Тбилиси оппозиция проводит митинг против итогов местных выборов
Оппозиционные партии проводят в центре Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента акцию, протестуя против итогов муниципальных выборов, передает... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T18:59
2021-10-31T18:59
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Оппозиционные партии проводят в центре Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента акцию, протестуя против итогов муниципальных выборов, передает корреспондент РИА Новости.Акцию организовал кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, проигравший по итогам второго тура выборов.Участники акции перекрыли автомобильное движение на прилегающем к парламенту проспекте Руставели.По данным ЦИК Грузии, по итогам второго тура местных выборов, в 19 из 20 муниципалитетах мэрами стали кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта", в том числе в пяти крупных городах: Тбилиси, Рустави, Батуми, Поти, Кутаиси.
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в мире, грузия, тбилиси, цик грузии
18:59 31.10.2021
 
В Тбилиси оппозиция проводит митинг против итогов местных выборов

Оппозиция проводит в центре Тбилиси митинг против итогов местных выборов

© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
© Sputnik
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ТБИЛИСИ, 31 окт - РИА Новости. Оппозиционные партии проводят в центре Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента акцию, протестуя против итогов муниципальных выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию организовал кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, проигравший по итогам второго тура выборов.
Участники акции перекрыли автомобильное движение на прилегающем к парламенту проспекте Руставели.
По данным ЦИК Грузии, по итогам второго тура местных выборов, в 19 из 20 муниципалитетах мэрами стали кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта", в том числе в пяти крупных городах: Тбилиси, Рустави, Батуми, Поти, Кутаиси.
 
В миреГрузияТбилисиЦИК Грузии
 
 
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