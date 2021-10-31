https://ria.ru/20211031/svpd-1757129369.html

Байден прокомментировал будущее СВПД

Байден прокомментировал будущее СВПД - РИА Новости, 01.11.2021

Байден прокомментировал будущее СВПД

Президент США Джо Байден заявил, что возвращение в ядерные договоренности будет зависеть от действий Ирана, а также давления союзников США. РИА Новости, 01.11.2021

2021-10-31T23:01

2021-10-31T23:01

2021-11-01T10:22

в мире

сша

рим

франция

великобритания

джо байден

большая двадцатка

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757150770_0:477:2794:2048_1920x0_80_0_0_e56d77ba12b503c866d52dc33611cbfa.jpg

ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что возвращение в ядерные договоренности будет зависеть от действий Ирана, а также давления союзников США.Лидеры США, Великобритании, Франции и Германии обсудили на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме способы побудить Иран вернуться к переговорам по СВПД в Вене, заявил в воскресенье американский лидер Джо Байден.По его словам, лидеры четырех стран также "обсудили, как побудить Иран вернуться к серьезным переговорам в духе доброй воли".

https://ria.ru/20211031/iran-1757103225.html

сша

рим

франция

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, рим, франция, великобритания, джо байден, большая двадцатка, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)