23:01 31.10.2021 (обновлено: 10:22 01.11.2021)
Байден прокомментировал будущее СВПД
Байден: судьба СВПД будет зависеть от действий союзников США и Ирана
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита "Группы двадцати" в Риме
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что возвращение в ядерные договоренности будет зависеть от действий Ирана, а также давления союзников США.
"Это будет зависеть от их (Ирана - ред.) действий и желания наших друзей, которые были частью первоначальных усилий, остаться с нами и обеспечить, чтобы (Иран) заплатил экономически, если они не вернутся", - сказал Байден на пресс-конференции в Риме по итогам G20.
"Вчера мы собрались с премьер-министром Великобритании (Борисом – ред.) Джонсоном, канцлером Германии (Ангелой – ред.) Меркель и президентом Франции (Эмануэлем – ред.) Макроном, чтобы подтвердить наше общее убеждение, что дипломатия является лучшим способом предотвратить появление ядерного оружия у Ирана", - сказал Байден на пресс-конференции в Риме.
По его словам, лидеры четырех стран также "обсудили, как побудить Иран вернуться к серьезным переговорам в духе доброй воли".