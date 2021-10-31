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Байден прокомментировал будущее СВПД
Байден прокомментировал будущее СВПД - РИА Новости, 01.11.2021
Байден прокомментировал будущее СВПД
Президент США Джо Байден заявил, что возвращение в ядерные договоренности будет зависеть от действий Ирана, а также давления союзников США. РИА Новости, 01.11.2021
2021-10-31T23:01
2021-11-01T10:22
в мире
сша
рим
франция
великобритания
джо байден
большая двадцатка
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что возвращение в ядерные договоренности будет зависеть от действий Ирана, а также давления союзников США.Лидеры США, Великобритании, Франции и Германии обсудили на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме способы побудить Иран вернуться к переговорам по СВПД в Вене, заявил в воскресенье американский лидер Джо Байден.По его словам, лидеры четырех стран также "обсудили, как побудить Иран вернуться к серьезным переговорам в духе доброй воли".
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в мире, сша, рим, франция, великобритания, джо байден, большая двадцатка, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
23:01 31.10.2021 (обновлено: 10:22 01.11.2021)
 
Байден прокомментировал будущее СВПД

Байден: судьба СВПД будет зависеть от действий союзников США и Ирана

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита "Группы двадцати" в Риме
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что возвращение в ядерные договоренности будет зависеть от действий Ирана, а также давления союзников США.
"Это будет зависеть от их (Ирана - ред.) действий и желания наших друзей, которые были частью первоначальных усилий, остаться с нами и обеспечить, чтобы (Иран) заплатил экономически, если они не вернутся", - сказал Байден на пресс-конференции в Риме по итогам G20.
Лидеры США, Великобритании, Франции и Германии обсудили на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме способы побудить Иран вернуться к переговорам по СВПД в Вене, заявил в воскресенье американский лидер Джо Байден.
"Вчера мы собрались с премьер-министром Великобритании (Борисом – ред.) Джонсоном, канцлером Германии (Ангелой – ред.) Меркель и президентом Франции (Эмануэлем – ред.) Макроном, чтобы подтвердить наше общее убеждение, что дипломатия является лучшим способом предотвратить появление ядерного оружия у Ирана", - сказал Байден на пресс-конференции в Риме.
По его словам, лидеры четырех стран также "обсудили, как побудить Иран вернуться к серьезным переговорам в духе доброй воли".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
Вчера, 17:04
Россия выступила против изменений в ядерной сделке с Ираном
 
В миреСШАРимФранцияВеликобританияДжо БайденБольшая двадцаткаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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