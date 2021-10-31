https://ria.ru/20211031/sudan-1757106936.html

Число погибших на антивоенном митинге в Судане возросло до 12

Число погибших на антивоенном митинге в Судане возросло до 12 - РИА Новости, 31.10.2021

Число погибших на антивоенном митинге в Судане возросло до 12

Число жертв среди участников акции "Демонстрация миллионов" в Судане возросло до 12 человек, сообщается в заявлении Центрального комитета врачей страны. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T17:47

2021-10-31T17:47

2021-10-31T17:55

в мире

судан

ситуация в судане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756975902_0:316:3066:2041_1920x0_80_0_0_98ac9c03f19ff15a9a164780c45450f3.jpg

ХАРТУМ, 31 окт - РИА Новости. Число жертв среди участников акции "Демонстрация миллионов" в Судане возросло до 12 человек, сообщается в заявлении Центрального комитета врачей страны."Число погибших среди демонстрантов, выступивших против захвата власти военными, возросло до 12",- написано в коммюнике.В субботу в столице Судана, в пригороде Хартума в ряде городов прошли массовые демонстрации под названием "демонстрация миллионов 30 октября". В субботу Центральный комитет врачей Судана заявил, что в результате применения огнестрельного оружия и слезоточивого газа погибли три демонстранта и более 110 получили ранения. Полиция Судана в субботу опровергла в своем заявлении сообщения о применении силовиками оружия против граждан.

https://ria.ru/20211030/sudan-1756974932.html

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, судан, ситуация в судане