https://ria.ru/20211031/sudan-1757106936.html
Число погибших на антивоенном митинге в Судане возросло до 12
Число погибших на антивоенном митинге в Судане возросло до 12 - РИА Новости, 31.10.2021
Число погибших на антивоенном митинге в Судане возросло до 12
Число жертв среди участников акции "Демонстрация миллионов" в Судане возросло до 12 человек, сообщается в заявлении Центрального комитета врачей страны. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T17:47
2021-10-31T17:47
2021-10-31T17:55
в мире
судан
ситуация в судане
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ХАРТУМ, 31 окт - РИА Новости. Число жертв среди участников акции "Демонстрация миллионов" в Судане возросло до 12 человек, сообщается в заявлении Центрального комитета врачей страны."Число погибших среди демонстрантов, выступивших против захвата власти военными, возросло до 12",- написано в коммюнике.В субботу в столице Судана, в пригороде Хартума в ряде городов прошли массовые демонстрации под названием "демонстрация миллионов 30 октября". В субботу Центральный комитет врачей Судана заявил, что в результате применения огнестрельного оружия и слезоточивого газа погибли три демонстранта и более 110 получили ранения. Полиция Судана в субботу опровергла в своем заявлении сообщения о применении силовиками оружия против граждан.
https://ria.ru/20211030/sudan-1756974932.html
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в мире, судан, ситуация в судане
17:47 31.10.2021 (обновлено: 17:55 31.10.2021)
Число погибших на антивоенном митинге в Судане возросло до 12
Число погибших демонстрантов на антивоенном митинге в Судане возросло до 12