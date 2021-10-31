https://ria.ru/20211031/sudan-1757105412.html
МВД Судана сообщило о стабилизации ситуации в Хартуме
МВД Судана сообщило о стабилизации ситуации в Хартуме - РИА Новости, 31.10.2021
МВД Судана сообщило о стабилизации ситуации в Хартуме
Движение транспорта в Хартуме полностью восстановлено на фоне стабилизации ситуации после массовых демонстраций, сообщается в заявлении МВД Судана. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T17:20
2021-10-31T17:20
2021-10-31T17:20
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хартум (город)
судан
ситуация в судане
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ХАРТУМ, 31 окт - РИА Новости. Движение транспорта в Хартуме полностью восстановлено на фоне стабилизации ситуации после массовых демонстраций, сообщается в заявлении МВД Судана.В субботу в столице Судана, в пригороде Хартума в ряде городов прошли массовые акции - "демонстрация миллионов 30 октября". По сообщениям Центрального комитета врачей Судана, в результате применения огнестрельного оружия и слезоточивого газа погибли три демонстранта и более 110 получили ранения. Полиция Судана в субботу опровергла в своем заявлении сообщения о применении силовиками оружия против граждан.
https://ria.ru/20211031/sudan-1757098987.html
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в мире, хартум (город), судан, ситуация в судане
МВД Судана сообщило о стабилизации ситуации в Хартуме
МВД Судана сообщило о стабилизации ситуации в Хартуме после массовых демонстраций