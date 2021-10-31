https://ria.ru/20211031/sudan-1757080464.html
Спецпредставитель генсека ООН встретился с премьером Судана
Спецпредставитель генсека ООН встретился с премьером Судана - РИА Новости, 31.10.2021
Спецпредставитель генсека ООН встретился с премьером Судана
Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес встретился с суданским премьером Абдаллой Хамдоком и обсудил ситуацию в стране. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T12:41
2021-10-31T12:41
2021-10-31T12:41
в мире
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абдалла хамдок
ситуация в судане
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес встретился с суданским премьером Абдаллой Хамдоком и обсудил ситуацию в стране.Спецпредставитель добавил, что продолжит обсуждать эти вопросы с другими "заинтересованными лицами" в стране.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
https://radiosputnik.ria.ru/20211030/sudan-1756997600.html
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в мире, оон, судан, абдалла хамдок, ситуация в судане
Спецпредставитель генсека ООН встретился с премьером Судана
Спецпредставитель генсека ООН встретился с премьером Судана и обсудил ситуацию в стране