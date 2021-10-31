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В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек
В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек - РИА Новости, 31.10.2021
В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек
Два человека погибли, пятеро ранены во время стрельбы на эротическом балу, собравшем нескольких сотен человек в американском городе Сакраменто, следует из... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T03:38
2021-10-31T10:00
в мире
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сакраменто
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ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Два человека погибли, пятеро ранены во время стрельбы на эротическом балу, собравшем нескольких сотен человек в американском городе Сакраменто, следует из сообщения местной полиции.Вечеринку, которую организаторы назвали "экзотическим эротическим хэллоуин-балом", проводили в канун популярного в США праздника, исторически связанного с культом мертвых.Позже выяснилось, что еще четырех раненых отвезли в больницы до приезда полицейских.Следователи пытаются установить личность преступника и найти его.Как передает телеканал CBS13, всего на празднике могли присутствовать 350-400 человек.
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в мире, сша, сакраменто, вашингтон
03:38 31.10.2021 (обновлено: 10:00 31.10.2021)
 
В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек

В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек, пятеро пострадали

© REUTERS / Gaelen MorseПолицейский автомобиль в США
Полицейский автомобиль в США - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© REUTERS / Gaelen Morse
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ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Два человека погибли, пятеро ранены во время стрельбы на эротическом балу, собравшем нескольких сотен человек в американском городе Сакраменто, следует из сообщения местной полиции.
Вечеринку, которую организаторы назвали "экзотическим эротическим хэллоуин-балом", проводили в канун популярного в США праздника, исторически связанного с культом мертвых.

"Сотрудники выехали на вечеринку в банкетном зале, где присутствовали сотни человек. Они нашли трех взрослых мужчин с огнестрельными ранениями <...> Двое скончались на месте, третий был госпитализирован в местную больницу в серьезном, но стабильном состоянии", — сообщил офис шерифа округа Сакраменто.

Позже выяснилось, что еще четырех раненых отвезли в больницы до приезда полицейских.
Следователи пытаются установить личность преступника и найти его.
Как передает телеканал CBS13, всего на празднике могли присутствовать 350-400 человек.
Участница Зомби-парада в канун Хэллоуина - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
02:38
Хэллоуин – канун Дня всех святых
 
В миреСШАСакраментоВашингтон
 
 
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