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В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек
В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек - РИА Новости, 31.10.2021
В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек
Два человека погибли, пятеро ранены во время стрельбы на эротическом балу, собравшем нескольких сотен человек в американском городе Сакраменто, следует из... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T03:38
2021-10-31T03:38
2021-10-31T10:00
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ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Два человека погибли, пятеро ранены во время стрельбы на эротическом балу, собравшем нескольких сотен человек в американском городе Сакраменто, следует из сообщения местной полиции.Вечеринку, которую организаторы назвали "экзотическим эротическим хэллоуин-балом", проводили в канун популярного в США праздника, исторически связанного с культом мертвых.Позже выяснилось, что еще четырех раненых отвезли в больницы до приезда полицейских.Следователи пытаются установить личность преступника и найти его.Как передает телеканал CBS13, всего на празднике могли присутствовать 350-400 человек.
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в мире, сша, сакраменто, вашингтон
03:38 31.10.2021 (обновлено: 10:00 31.10.2021)
В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек
В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек, пятеро пострадали