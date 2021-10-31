https://ria.ru/20211031/strelba-1757058608.html

В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек

В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек - РИА Новости, 31.10.2021

В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек

Два человека погибли, пятеро ранены во время стрельбы на эротическом балу, собравшем нескольких сотен человек в американском городе Сакраменто, следует из... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T03:38

2021-10-31T03:38

2021-10-31T10:00

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ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Два человека погибли, пятеро ранены во время стрельбы на эротическом балу, собравшем нескольких сотен человек в американском городе Сакраменто, следует из сообщения местной полиции.Вечеринку, которую организаторы назвали "экзотическим эротическим хэллоуин-балом", проводили в канун популярного в США праздника, исторически связанного с культом мертвых.Позже выяснилось, что еще четырех раненых отвезли в больницы до приезда полицейских.Следователи пытаются установить личность преступника и найти его.Как передает телеканал CBS13, всего на празднике могли присутствовать 350-400 человек.

https://ria.ru/20211031/khellouin-1756833637.html

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в мире, сша, сакраменто, вашингтон