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Байден выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции С-400
Байден выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции С-400 - РИА Новости, 31.10.2021
Байден выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции С-400
Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с использованием Турцией российских систем С-400. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T15:36
2021-10-31T15:36
в мире
сша
турция
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с использованием Турцией российских систем С-400.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.
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в мире, сша, турция, джо байден, россия
15:36 31.10.2021
 
Байден выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции С-400

Байден в разговоре с Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции С-400

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с использованием Турцией российских систем С-400.
"Президент (Байден) вновь подтвердил наше партнерство в сфере обороны и значимость Турции как союзника по НАТО, но отметил обеспокоенность США в связи с наличием у Турции российских систем ПВО С-400", - говорится в релизе Белого дома, посвященного встрече на полях саммита G20 в Риме.
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.
У конгресс-центра La Nuvela в Риме перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
Вчера, 12:57
Эрдоган встретился с Байденом в Риме
 
В миреСШАТурцияДжо БайденРоссия
 
 
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