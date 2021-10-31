https://ria.ru/20211031/ssha-1757094413.html

Байден выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции С-400

Байден выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции С-400 - РИА Новости, 31.10.2021

Байден выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции С-400

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с использованием Турцией российских систем С-400. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T15:36

2021-10-31T15:36

2021-10-31T15:36

в мире

сша

турция

джо байден

россия

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с использованием Турцией российских систем С-400.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.

https://ria.ru/20211031/erdogan-1757082294.html

сша

турция

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2021

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в мире, сша, турция, джо байден, россия