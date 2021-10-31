https://ria.ru/20211031/sochi-1757099894.html

В Сочи водителя на диване оштрафовали за отсутствие ремней безопасности

В Сочи водителя на диване оштрафовали за отсутствие ремней безопасности - РИА Новости, 31.10.2021

В Сочи водителя на диване оштрафовали за отсутствие ремней безопасности

Административный протокол за отсутствие ремней безопасности был составлен в отношении водителя, который ездил на диване по сочинским автотрассам, сообщает... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T16:27

2021-10-31T16:27

2021-10-31T18:12

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Административный протокол за отсутствие ремней безопасности был составлен в отношении водителя, который ездил на диване по сочинским автотрассам, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу Сочи.Ранее в социальных сетях пользователи опубликовали видео, где молодой человек едет по дороге на диване, управляя им. Как сообщил РИА Новости сам владелец "транспортного средства", Сергей Сергеев, диван однажды уже эвакуировали, но позже хозяину удалось вернуть его. После чего Сергеев снова выехал на городские улицы Сочи и сразу был задержан сотрудниками ДПС в центре курорта на улице Несебрской."В отношении водителя был составлен административный материал по ст. 12.6 КоАП РФ "Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах", - указывается в релизе.Отмечается, что на место происшествия с диваном была вызвана оперативно-следственная группа, однако идентифицировать двигатель составных частей было невозможно, поэтому автодиван был снова изъят у владельца и помещён на стоянку. Как подтвердили РИА Новости в сочинском ГИБДД, сейчас принимается решение по дальнейшим действиям в отношении транспортного средства. По словам Сергеева, такое транспортное средство он придумал, чтобы повеселить людей и одновременно показать изъяны современных требований к правилам дорожного движения. Ведь диван на колёсах, несмотря на его неординарный внешний вид, создан по всем правилам технического регламента, считает Сергеев.

https://ria.ru/20211031/volgograd-1757087099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, авто, россия