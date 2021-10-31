https://ria.ru/20211031/sochi-1757099894.html
В Сочи водителя на диване оштрафовали за отсутствие ремней безопасности
В Сочи водителя на диване оштрафовали за отсутствие ремней безопасности - РИА Новости, 31.10.2021
В Сочи водителя на диване оштрафовали за отсутствие ремней безопасности
Административный протокол за отсутствие ремней безопасности был составлен в отношении водителя, который ездил на диване по сочинским автотрассам, сообщает... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T16:27
2021-10-31T16:27
2021-10-31T18:12
сочи
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757107855_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_8df1a9167a23ad81f8b72240eb12713e.jpg
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Административный протокол за отсутствие ремней безопасности был составлен в отношении водителя, который ездил на диване по сочинским автотрассам, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу Сочи.Ранее в социальных сетях пользователи опубликовали видео, где молодой человек едет по дороге на диване, управляя им. Как сообщил РИА Новости сам владелец "транспортного средства", Сергей Сергеев, диван однажды уже эвакуировали, но позже хозяину удалось вернуть его. После чего Сергеев снова выехал на городские улицы Сочи и сразу был задержан сотрудниками ДПС в центре курорта на улице Несебрской."В отношении водителя был составлен административный материал по ст. 12.6 КоАП РФ "Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах", - указывается в релизе.Отмечается, что на место происшествия с диваном была вызвана оперативно-следственная группа, однако идентифицировать двигатель составных частей было невозможно, поэтому автодиван был снова изъят у владельца и помещён на стоянку. Как подтвердили РИА Новости в сочинском ГИБДД, сейчас принимается решение по дальнейшим действиям в отношении транспортного средства. По словам Сергеева, такое транспортное средство он придумал, чтобы повеселить людей и одновременно показать изъяны современных требований к правилам дорожного движения. Ведь диван на колёсах, несмотря на его неординарный внешний вид, создан по всем правилам технического регламента, считает Сергеев.
https://ria.ru/20211031/volgograd-1757087099.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757107855_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9cc5509c5cb408e3294dbb3148660152.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, авто, россия
16:27 31.10.2021 (обновлено: 18:12 31.10.2021)
В Сочи водителя на диване оштрафовали за отсутствие ремней безопасности
В Сочи сотрудники ГИБДД задержали водителя, разъезжающего по городу на диване
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости.
Административный протокол за отсутствие ремней безопасности был составлен в отношении водителя, который ездил на диване по сочинским автотрассам, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу Сочи
.
Ранее в социальных сетях пользователи опубликовали видео, где молодой человек едет по дороге на диване, управляя им. Как сообщил РИА Новости сам владелец "транспортного средства", Сергей Сергеев, диван однажды уже эвакуировали, но позже хозяину удалось вернуть его. После чего Сергеев снова выехал на городские улицы Сочи и сразу был задержан сотрудниками ДПС в центре курорта на улице Несебрской.
"В отношении водителя был составлен административный материал по ст. 12.6 КоАП РФ
"Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах", - указывается в релизе.
Отмечается, что на место происшествия с диваном была вызвана оперативно-следственная группа, однако идентифицировать двигатель составных частей было невозможно, поэтому автодиван был снова изъят у владельца и помещён на стоянку. Как подтвердили РИА Новости в сочинском ГИБДД, сейчас принимается решение по дальнейшим действиям в отношении транспортного средства. По словам Сергеева, такое транспортное средство он придумал, чтобы повеселить людей и одновременно показать изъяны современных требований к правилам дорожного движения. Ведь диван на колёсах, несмотря на его неординарный внешний вид, создан по всем правилам технического регламента, считает Сергеев.