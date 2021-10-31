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В Дагестане экологи обнаружили использованные шприцы в реке
В Дагестане экологи обнаружили использованные шприцы в реке - РИА Новости, 31.10.2021
В Дагестане экологи обнаружили использованные шприцы в реке
Экологи обнаружили большое количество использованных шприцев в реке Аварское Койсу, сообщил РИА Новости руководитель Каспийского природоохранного центра Заур... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T17:12
2021-10-31T17:12
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 31 окт – РИА Новости. Экологи обнаружили большое количество использованных шприцев в реке Аварское Койсу, сообщил РИА Новости руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.В пресс-службе минприроды Дагестана заявили РИА Новости, что очистка реки будет проведена после понижения уровня воды. "На сегодняшний день проводятся мероприятия по закупке спецтехники, необходимой для очистки водных объектов. Как только понизится уровень воды, будет проведена очистка", – заверили в ведомстве.В Гергебильской ЦРБ заявили РИА Новости, что главврач проверил лично, из подведомственных медорганизаций такого сброса не было. "Наши медотходы на месте и будут согласно договору утилизированы", – сообщили в больнице.
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происшествия, республика дагестан
17:12 31.10.2021
 
В Дагестане экологи обнаружили использованные шприцы в реке

Экологи обнаружили большое количество использованных шприцев в реке Аварское Койсу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц
Медицинский работник держит в руках шприц - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МАХАЧКАЛА, 31 окт – РИА Новости. Экологи обнаружили большое количество использованных шприцев в реке Аварское Койсу, сообщил РИА Новости руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.
"На видео видны в большом количестве использованные одноразовые шприцы и системы для внутривенных инъекций в реке Аварское Койсу. Напоминаем, что все это относится к особо опасным отходам класса Б. А это эпидемиологически опасные отходы, то есть явно или вероятно заражённые условно-патогенными и патогенными микроорганизмами", – рассказал собеседник. ⠀
В пресс-службе минприроды Дагестана заявили РИА Новости, что очистка реки будет проведена после понижения уровня воды. "На сегодняшний день проводятся мероприятия по закупке спецтехники, необходимой для очистки водных объектов. Как только понизится уровень воды, будет проведена очистка", – заверили в ведомстве.
В Гергебильской ЦРБ заявили РИА Новости, что главврач проверил лично, из подведомственных медорганизаций такого сброса не было. "Наши медотходы на месте и будут согласно договору утилизированы", – сообщили в больнице.
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