https://ria.ru/20211031/shpritsy-1757104552.html

В Дагестане экологи обнаружили использованные шприцы в реке

В Дагестане экологи обнаружили использованные шприцы в реке - РИА Новости, 31.10.2021

В Дагестане экологи обнаружили использованные шприцы в реке

Экологи обнаружили большое количество использованных шприцев в реке Аварское Койсу, сообщил РИА Новости руководитель Каспийского природоохранного центра Заур... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T17:12

2021-10-31T17:12

2021-10-31T17:12

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 31 окт – РИА Новости. Экологи обнаружили большое количество использованных шприцев в реке Аварское Койсу, сообщил РИА Новости руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.В пресс-службе минприроды Дагестана заявили РИА Новости, что очистка реки будет проведена после понижения уровня воды. "На сегодняшний день проводятся мероприятия по закупке спецтехники, необходимой для очистки водных объектов. Как только понизится уровень воды, будет проведена очистка", – заверили в ведомстве.В Гергебильской ЦРБ заявили РИА Новости, что главврач проверил лично, из подведомственных медорганизаций такого сброса не было. "Наши медотходы на месте и будут согласно договору утилизированы", – сообщили в больнице.

https://ria.ru/20210416/gemotest-1728597922.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика дагестан