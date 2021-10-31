16:29 31.10.2021 (обновлено: 16:36 31.10.2021)
Лавров назвал главный вывод из саммита G20
Лавров назвал главным выводом из саммита G20 то, что односторонние подходы не востребованы
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудник безопасности и участник саммита "Группы двадцати" в Риме
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Главный вывод из саммита G20 в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными, нужны коллективные решения, в том числе в борьбе с коронавирусом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главный вывод, который можно сделать из этого саммита, и работы не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развернутую многостраничную декларацию - в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными", - заявил Лавров на брифинге по итогам саммита.
По его словам, подавляющее большинство участников высказалось за то, чтобы "группа двадцати" "подавала пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов - как в сфере противодействия коронавирусной инфекции, как в отношении борьбы за сохранение комфортного для проживания климата, так в сфере энергобезопасности".
Глава российского МИД добавил, что в сфере энергетики G20 будет руководствоваться балансом интересов потребителей и поставщиков ресурсов
"Группа 20 будет выступать за такие решения в сфере энергополитики на будущее, которые будут базироваться на четком, устойчивом балансе интересов между поставщиками и потребителями", - сказал Лавров.