https://ria.ru/20211031/sammit-1757100082.html

Лавров назвал главный вывод из саммита G20

Лавров назвал главный вывод из саммита G20 - РИА Новости, 31.10.2021

Лавров назвал главный вывод из саммита G20

Главный вывод из саммита G20 в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными, нужны коллективные решения, в том числе в борьбе с РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T16:29

2021-10-31T16:29

2021-10-31T16:36

распространение коронавируса

в мире

рим

большая двадцатка

сергей лавров

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Главный вывод из саммита G20 в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными, нужны коллективные решения, в том числе в борьбе с коронавирусом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, подавляющее большинство участников высказалось за то, чтобы "группа двадцати" "подавала пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов - как в сфере противодействия коронавирусной инфекции, как в отношении борьбы за сохранение комфортного для проживания климата, так в сфере энергобезопасности".Глава российского МИД добавил, что в сфере энергетики G20 будет руководствоваться балансом интересов потребителей и поставщиков ресурсов"Группа 20 будет выступать за такие решения в сфере энергополитики на будущее, которые будут базироваться на четком, устойчивом балансе интересов между поставщиками и потребителями", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20211031/vaktsinatsiya-1757096464.html

рим

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в мире, рим, большая двадцатка, сергей лавров, коронавирус covid-19