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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211031/sammit-1757100082.html
Лавров назвал главный вывод из саммита G20
Лавров назвал главный вывод из саммита G20 - РИА Новости, 31.10.2021
Лавров назвал главный вывод из саммита G20
Главный вывод из саммита G20 в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными, нужны коллективные решения, в том числе в борьбе с РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T16:29
2021-10-31T16:36
распространение коронавируса
в мире
рим
большая двадцатка
сергей лавров
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Главный вывод из саммита G20 в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными, нужны коллективные решения, в том числе в борьбе с коронавирусом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, подавляющее большинство участников высказалось за то, чтобы "группа двадцати" "подавала пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов - как в сфере противодействия коронавирусной инфекции, как в отношении борьбы за сохранение комфортного для проживания климата, так в сфере энергобезопасности".Глава российского МИД добавил, что в сфере энергетики G20 будет руководствоваться балансом интересов потребителей и поставщиков ресурсов"Группа 20 будет выступать за такие решения в сфере энергополитики на будущее, которые будут базироваться на четком, устойчивом балансе интересов между поставщиками и потребителями", - сказал Лавров.
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в мире, рим, большая двадцатка, сергей лавров, коронавирус covid-19
16:29 31.10.2021 (обновлено: 16:36 31.10.2021)
 
Лавров назвал главный вывод из саммита G20

Лавров назвал главным выводом из саммита G20 то, что односторонние подходы не востребованы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудник безопасности и участник саммита "Группы двадцати" в Риме
Сотрудник безопасности и участник саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Главный вывод из саммита G20 в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными, нужны коллективные решения, в том числе в борьбе с коронавирусом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главный вывод, который можно сделать из этого саммита, и работы не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развернутую многостраничную декларацию - в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными", - заявил Лавров на брифинге по итогам саммита.
По его словам, подавляющее большинство участников высказалось за то, чтобы "группа двадцати" "подавала пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов - как в сфере противодействия коронавирусной инфекции, как в отношении борьбы за сохранение комфортного для проживания климата, так в сфере энергобезопасности".
Глава российского МИД добавил, что в сфере энергетики G20 будет руководствоваться балансом интересов потребителей и поставщиков ресурсов
"Группа 20 будет выступать за такие решения в сфере энергополитики на будущее, которые будут базироваться на четком, устойчивом балансе интересов между поставщиками и потребителями", - сказал Лавров.
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Распространение коронавирусаВ миреРимБольшая двадцаткаСергей ЛавровКоронавирус COVID-19
 
 
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