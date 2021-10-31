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Религия
https://ria.ru/20211031/rpts-1757125809.html
В РПЦ изучают инцидент со стрельбой в столичном храме
В РПЦ изучают инцидент со стрельбой в столичном храме - РИА Новости, 31.10.2021
В РПЦ изучают инцидент со стрельбой в столичном храме
В храме в честь святителя Луки Крымского в Москве (патриаршем подворье Всех Святых в Митине) произошел инцидент со стрельбой, в викариатстве идет... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T21:53
2021-10-31T21:53
религия
происшествия
москва
московская патриархия
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В храме в честь святителя Луки Крымского в Москве (патриаршем подворье Всех Святых в Митине) произошел инцидент со стрельбой, в викариатстве идет разбирательство, сообщил РИА новости глава информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.Ранее в СМИ появилась информация, что в воскресенье на улице Генерала Белобородова произошла драка священника и мирянина. Как сообщалось, священник в целях самозащиты выстрелил из сигнального пистолета, после чего нападавший скрылся."Инцидент (в храме в честь святителя Луки Крымского – ред. ) действительно имел место, были совершены агрессивные действия по отношению к священнику со стороны лица, личность которого устанавливается. В викариатстве идёт разбирательство, необходимые подробности сможем сообщить по его результатам", - сказал Волков.Как уточнил РИА Новости источник в Московской патриархии, иерей Сергий Аюпов (как указано на сайте храма, исполняющий обязанности настоятеля – ред.) произвел выстрел из сигнального пистолета в целях самообороны, после чего нападавший скрылся.В самом храме от комментариев отказались.Полиция сообщила, что проводит проверку после конфликта со стрельбой."В полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине, который находился на улице Генерала Белобородова по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе и приставал к гражданам. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в ходе конфликта один из граждан, с целью пресечения хулиганских действий дебошира произвел выстрел из сигнального пистолета в воздух, после чего тот скрылся", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.В полиции уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и местонахождения злоумышленника.По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.
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происшествия, москва, московская патриархия
21:53 31.10.2021
 
В РПЦ изучают инцидент со стрельбой в столичном храме

В РПЦ изучают инцидент со стрельбой в храме святителя Луки Крымского в Москве

© РИА Новости / Александр НатрускинПресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В храме в честь святителя Луки Крымского в Москве (патриаршем подворье Всех Святых в Митине) произошел инцидент со стрельбой, в викариатстве идет разбирательство, сообщил РИА новости глава информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.
Ранее в СМИ появилась информация, что в воскресенье на улице Генерала Белобородова произошла драка священника и мирянина. Как сообщалось, священник в целях самозащиты выстрелил из сигнального пистолета, после чего нападавший скрылся.
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"Инцидент (в храме в честь святителя Луки Крымского – ред. ) действительно имел место, были совершены агрессивные действия по отношению к священнику со стороны лица, личность которого устанавливается. В викариатстве идёт разбирательство, необходимые подробности сможем сообщить по его результатам", - сказал Волков.
Как уточнил РИА Новости источник в Московской патриархии, иерей Сергий Аюпов (как указано на сайте храма, исполняющий обязанности настоятеля – ред.) произвел выстрел из сигнального пистолета в целях самообороны, после чего нападавший скрылся.
В самом храме от комментариев отказались.
Полиция сообщила, что проводит проверку после конфликта со стрельбой.
"В полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине, который находился на улице Генерала Белобородова по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе и приставал к гражданам. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в ходе конфликта один из граждан, с целью пресечения хулиганских действий дебошира произвел выстрел из сигнального пистолета в воздух, после чего тот скрылся", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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В полиции уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и местонахождения злоумышленника.
По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.
 
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