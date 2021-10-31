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Роскосмос ускорит сроки запуск первого спутника системы "Сфера"
Роскосмос ускорит сроки запуск первого спутника системы "Сфера" - РИА Новости, 31.10.2021
Роскосмос ускорит сроки запуск первого спутника системы "Сфера"
Первый спутник новой российской космической группировки "Скиф", предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет, с создания которой... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T14:35
2021-10-31T14:35
владимир путин
информационные спутниковые системы
космос - риа наука
земля
oneweb
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Первый спутник новой российской космической группировки "Скиф", предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет, с создания которой начнется формирование многофункциональной спутниковой системы "Сфера", анонсированной президентом в 2018 году, состоится в конце сентября 2022 года, а не в октябре следующего года, сообщается на сайте "Роскосмоса"."Запуск космического аппарата запланирован на конец сентября 2022 года", - говорится в сообщении.В конце сентября 2021 года компания-производитель спутника "Информационные спутниковые системы" им. Решетнёва" сообщила, что запуск "Скифа-Д" запланирован на октябрь 2022 года. Согласно планам, система "Скиф" будет состоять из 12 аппаратов на орбите высотой 8070 километров. В 2024 году планируется запуск еще двух, в 2026 году - шести и в 2028 году - четырех спутников.Президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера" в 2018 году. "Сфера" призвана стать конкурентом зарубежных систем из сотен спутников OneWeb и Starlink, которые предназначены для обеспечения связи и доступа в интернет по всей Земле. Развертывание группировок ожидалось с 2022 по 2028 годы.
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владимир путин, информационные спутниковые системы, космос - риа наука, земля, oneweb
14:35 31.10.2021
 
Роскосмос ускорит сроки запуск первого спутника системы "Сфера"

Роскосмос: запуск первого спутника системы "Сфера" состоится в конце сентября 2022 года

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Первый спутник новой российской космической группировки "Скиф", предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет, с создания которой начнется формирование многофункциональной спутниковой системы "Сфера", анонсированной президентом в 2018 году, состоится в конце сентября 2022 года, а не в октябре следующего года, сообщается на сайте "Роскосмоса".
"Запуск космического аппарата запланирован на конец сентября 2022 года", - говорится в сообщении.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"
В конце сентября 2021 года компания-производитель спутника "Информационные спутниковые системы" им. Решетнёва" сообщила, что запуск "Скифа-Д" запланирован на октябрь 2022 года. Согласно планам, система "Скиф" будет состоять из 12 аппаратов на орбите высотой 8070 километров. В 2024 году планируется запуск еще двух, в 2026 году - шести и в 2028 году - четырех спутников.
Президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера" в 2018 году. "Сфера" призвана стать конкурентом зарубежных систем из сотен спутников OneWeb и Starlink, которые предназначены для обеспечения связи и доступа в интернет по всей Земле. Развертывание группировок ожидалось с 2022 по 2028 годы.
 
Владимир ПутинИнформационные спутниковые системыКосмос - РИА НаукаЗемляOneWeb
 
 
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