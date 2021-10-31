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Мясников предупреждает: есть способ обнаружить рак прямо во время еды
"И такое может быть": Мясников назвал способ обнаружить рак во время еды - РИА Новости, 31.10.2021
Мясников предупреждает: есть способ обнаружить рак прямо во время еды
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом опухоли головного мозга. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T06:30
2021-10-31T06:30
общество
здоровье
рак
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом опухоли головного мозга.По его словам, следует насторожиться при появлении необычного привкуса горького, кислого или металлического во рту.Медик отметил, что причиной этому, вероятно, становится и защемленный нерв.Мясников уточнил, что появление необычного привкуса во рту также может быть вызвано приемом лекарств, например, некоторых антибиотиков и препаратов от давления.
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общество, здоровье, рак, россия, александр мясников (врач)
06:30 31.10.2021
 
"И такое может быть": Мясников назвал способ обнаружить рак во время еды

Мясников: появление необычного привкуса во рту может указывать на опухоль головного мозга

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом опухоли головного мозга.
По его словам, следует насторожиться при появлении необычного привкуса горького, кислого или металлического во рту.

"Об этом многие забывают, но иногда за этим, редко, может стоять опухоль мозга", — высказался Мясников.

Медик отметил, что причиной этому, вероятно, становится и защемленный нерв.
"С вкусовых рецепторов три нерва снимают информацию, и если у вас что-то меняется, возможно, что один нерв где-то пережат. И такое может быть", — пояснил врач.
Мясников уточнил, что появление необычного привкуса во рту также может быть вызвано приемом лекарств, например, некоторых антибиотиков и препаратов от давления.
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ОбществоЗдоровьеракРоссияАлександр Мясников (врач)
 
 
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