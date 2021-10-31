https://ria.ru/20211031/rak-1757059491.html

Мясников предупреждает: есть способ обнаружить рак прямо во время еды

"И такое может быть": Мясников назвал способ обнаружить рак во время еды - РИА Новости, 31.10.2021

Мясников предупреждает: есть способ обнаружить рак прямо во время еды

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом опухоли головного мозга. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T06:30

2021-10-31T06:30

2021-10-31T06:30

общество

здоровье

рак

россия

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом опухоли головного мозга.По его словам, следует насторожиться при появлении необычного привкуса горького, кислого или металлического во рту.Медик отметил, что причиной этому, вероятно, становится и защемленный нерв.Мясников уточнил, что появление необычного привкуса во рту также может быть вызвано приемом лекарств, например, некоторых антибиотиков и препаратов от давления.

https://ria.ru/20211029/rak-1756955879.html

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2021

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общество, здоровье, рак, россия, александр мясников (врач)