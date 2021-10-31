https://ria.ru/20211031/putin-1757090694.html

Путин призвал сосредоточить усилия на экологических проектах

Путин призвал сосредоточить усилия на экологических проектах - РИА Новости, 31.10.2021

Путин призвал сосредоточить усилия на экологических проектах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что усилия международного сообщества должны быть сосредоточены на экологических проектах. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T14:46

2021-10-31T14:46

2021-10-31T14:46

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что усилия международного сообщества должны быть сосредоточены на экологических проектах."Усилия мирового сообщества важно сосредоточить прежде всего на поддержке наиболее результативных экологических проектов", - сказал он, выступая на заседании саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции.Путин отметил, что эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар.

https://ria.ru/20210421/otvetstvennost-1729253381.html

россия

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2021

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экономика, владимир путин, россия