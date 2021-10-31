Путин: Россия выполняет все взятые на себя обязательства по климату
Путин: Россия выполняет все взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц "Группы двадцати"
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия выполняет все взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, а также реализует политику по сокращению выбросов, заявил президент РФ Владимир Путин в субботу, выступая на заседании саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции.
"Наша страна активно и инициативно участвует в международных усилиях по сохранению климата. Мы выполняем все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и "парижскому соглашению". Последовательно реализуем политику по снижению чистой эмиссии парниковых газов. Предпринимаем шаги с целью повышения энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращения выбросов попутного газа при добыче нефти", - сказал Путин.