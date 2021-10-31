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Путин: Россия выполняет все взятые на себя обязательства по климату
Путин: Россия выполняет все взятые на себя обязательства по климату - РИА Новости, 31.10.2021
Путин: Россия выполняет все взятые на себя обязательства по климату
Россия выполняет все взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, а также реализует политику по сокращению выбросов, заявил президент РФ... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T14:40
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владимир путин
большая двадцатка
россия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия выполняет все взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, а также реализует политику по сокращению выбросов, заявил президент РФ Владимир Путин в субботу, выступая на заседании саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции.
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владимир путин, большая двадцатка, россия
14:40 31.10.2021
 
Путин: Россия выполняет все взятые на себя обязательства по климату

Путин: Россия выполняет все взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия выполняет все взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, а также реализует политику по сокращению выбросов, заявил президент РФ Владимир Путин в субботу, выступая на заседании саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции.
"Наша страна активно и инициативно участвует в международных усилиях по сохранению климата. Мы выполняем все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и "парижскому соглашению". Последовательно реализуем политику по снижению чистой эмиссии парниковых газов. Предпринимаем шаги с целью повышения энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращения выбросов попутного газа при добыче нефти", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
Вчера, 14:31
Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире
 
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