https://ria.ru/20211031/putin-1757090119.html

Путин: Россия выполняет все взятые на себя обязательства по климату

Путин: Россия выполняет все взятые на себя обязательства по климату - РИА Новости, 31.10.2021

Путин: Россия выполняет все взятые на себя обязательства по климату

Россия выполняет все взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, а также реализует политику по сокращению выбросов, заявил президент РФ... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T14:40

2021-10-31T14:40

2021-10-31T14:40

владимир путин

большая двадцатка

россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия выполняет все взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, а также реализует политику по сокращению выбросов, заявил президент РФ Владимир Путин в субботу, выступая на заседании саммита "Группы двадцати" в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211031/klimat-1757089099.html

россия

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2021

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владимир путин, большая двадцатка, россия