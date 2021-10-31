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"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году
"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году - РИА Новости, 31.10.2021
"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-19", отправляющийся на орбиту в феврале 2022 года, совершит рекордный годовой полет на МКС, следует из программы... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T03:04
2021-10-31T03:16
байконур (город)
москва
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-19", отправляющийся на орбиту в феврале 2022 года, совершит рекордный годовой полет на МКС, следует из программы станции, имеющейся в распоряжении РИА Новости.Согласно данным документа, "Прогрессу МС-19", запуск которого с космодрома Байконур намечается на 15 февраля следующего года, предстоит пробыть в составе Международной космической станции до 370 суток.В 2021 году "Прогресс МС-14" установил рекорд по длительности полета для кораблей этого семейства — 369 суток.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С помощью их двигателей выполняются коррекции орбиты станций. С 1978 года осуществлены 170 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
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байконур (город), москва, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
03:04 31.10.2021 (обновлено: 03:16 31.10.2021)
 
"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году

Российский корабль "Прогресс МС-19" в 2022 году совершит рекордный годовой полет на МКС

© РИА Новости / Пресс-служба Федерального космического агентства / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс" c космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс c космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Федерального космического агентства
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-19", отправляющийся на орбиту в феврале 2022 года, совершит рекордный годовой полет на МКС, следует из программы станции, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным документа, "Прогрессу МС-19", запуск которого с космодрома Байконур намечается на 15 февраля следующего года, предстоит пробыть в составе Международной космической станции до 370 суток.
В 2021 году "Прогресс МС-14" установил рекорд по длительности полета для кораблей этого семейства — 369 суток.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С помощью их двигателей выполняются коррекции орбиты станций. С 1978 года осуществлены 170 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
Вчера, 04:42
"Прогресс" с грузами для космонавтов пристыковался к МКС
 
Байконур (город)МоскваКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
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