https://ria.ru/20211031/progress-1757058144.html
"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году
"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году - РИА Новости, 31.10.2021
"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-19", отправляющийся на орбиту в феврале 2022 года, совершит рекордный годовой полет на МКС, следует из программы... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T03:04
2021-10-31T03:04
2021-10-31T03:16
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-19", отправляющийся на орбиту в феврале 2022 года, совершит рекордный годовой полет на МКС, следует из программы станции, имеющейся в распоряжении РИА Новости.Согласно данным документа, "Прогрессу МС-19", запуск которого с космодрома Байконур намечается на 15 февраля следующего года, предстоит пробыть в составе Международной космической станции до 370 суток.В 2021 году "Прогресс МС-14" установил рекорд по длительности полета для кораблей этого семейства — 369 суток.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С помощью их двигателей выполняются коррекции орбиты станций. С 1978 года осуществлены 170 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
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байконур (город), москва, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
03:04 31.10.2021 (обновлено: 03:16 31.10.2021)
"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году
Российский корабль "Прогресс МС-19" в 2022 году совершит рекордный годовой полет на МКС
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-19", отправляющийся на орбиту в феврале 2022 года, совершит рекордный годовой полет на МКС, следует из программы станции, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным документа, "Прогрессу МС-19", запуск которого с космодрома Байконур
намечается на 15 февраля следующего года, предстоит пробыть в составе Международной космической станции до 370 суток.
В 2021 году "Прогресс МС-14" установил рекорд по длительности полета для кораблей этого семейства — 369 суток.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С помощью их двигателей выполняются коррекции орбиты станций. С 1978 года осуществлены 170 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.