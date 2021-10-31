https://ria.ru/20211031/progress-1757058144.html

"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году

"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году - РИА Новости, 31.10.2021

"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-19", отправляющийся на орбиту в феврале 2022 года, совершит рекордный годовой полет на МКС, следует из программы... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T03:04

2021-10-31T03:04

2021-10-31T03:16

байконур (город)

москва

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-19", отправляющийся на орбиту в феврале 2022 года, совершит рекордный годовой полет на МКС, следует из программы станции, имеющейся в распоряжении РИА Новости.Согласно данным документа, "Прогрессу МС-19", запуск которого с космодрома Байконур намечается на 15 февраля следующего года, предстоит пробыть в составе Международной космической станции до 370 суток.В 2021 году "Прогресс МС-14" установил рекорд по длительности полета для кораблей этого семейства — 369 суток.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С помощью их двигателей выполняются коррекции орбиты станций. С 1978 года осуществлены 170 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

https://ria.ru/20211030/progress-1756968458.html

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байконур (город), москва, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия