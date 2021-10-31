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Жительница Приморья оставила машину с ребенком на железнодорожном переезде

Жительница Приморья оставила машину с ребенком на железнодорожном переезде - РИА Новости, 31.10.2021

Жительница Приморья оставила машину с ребенком на железнодорожном переезде

Полиция установила личность владелицы иномарки, припарковавшей автомобиль, в котором находилась 12-летняя девочка, на железнодорожном переезде в приморском... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T18:11

2021-10-31T18:11

2021-10-31T19:03

происшествия

уссурийск

авто

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Полиция установила личность владелицы иномарки, припарковавшей автомобиль, в котором находилась 12-летняя девочка, на железнодорожном переезде в приморском Уссурийске, нарушительницу привлекут к ответственности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД РФ по региону.В воскресенье в социальных сетях региона распространилось видео, на котором несколько человек толкают автомобиль. Сообщалось, что в Уссурийске в районе Китайского рынка на железнодорожных путях водитель оставил автомобиль, в котором находился ребенок. По словам очевидцев, машина едва не попала под мчащийся электропоезд, но машинист сумел среагировать и вовремя остановить состав. После чего неравнодушные уссурийцы откатили авто с ребенком с железнодорожных путей.В полиции РИА Новости сообщили, что поступила информация о том, что на железнодорожном переезде припаркован автомобиль марки Nissan Tiida Latio, который мешает проезду поезда на улице Льва Толстого."Материалы направлены в административную комиссию для принятия решения. Женщине может быть назначено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей, либо лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев", - уточнил представитель ведомства."По данному факту организована прокурорская проверка, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

https://ria.ru/20211031/podrostok-1757106106.html

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происшествия, уссурийск, авто, россия