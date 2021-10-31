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Россия испытывает на себе последствия глобального потепления, заявил Путин
Россия испытывает на себе последствия глобального потепления, заявил Путин - РИА Новости, 31.10.2021
Россия испытывает на себе последствия глобального потепления, заявил Путин
Россия, как и другие страны, испытывает на себе последствия глобального потепления, заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T14:41
2021-10-31T15:37
в мире
саммит g20
владимир путин
большая двадцатка
россия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия, как и другие страны, испытывает на себе последствия глобального потепления, заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции.Президент отметил, что среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой — более чем в два с половиной раза."За десять лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, еще выше", — добавил он.По мнению Путина, в вопросах борьбы с климатическими изменениями нужен комплексный подход, учитывающий экономическое развитие и благосостояние людей. Он подчеркнул, что Россия активно участвует в международных усилиях по сохранению климата и выполняет все обязательства как по рамочной конвенции ООН, так и по Парижскому соглашению."Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников — а это, как мы знаем, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции — превышает 40 процентов, а с учетом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86 процентов", — сказал Путин. По его словам, это один из лучших показателей в мире, международные эксперты называют Россию в числе лидеров процесса глобальной декарбонизации.Однако для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов недостаточно, нужно наращивать и поглощение парниковых газов, и у России здесь колоссальные возможности, считает президент.Путин призвал сосредоточить усилия мирового сообщества прежде всего на поддержке наиболее результативных экологических проектов, рейтинг которых можно составить с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар.
https://ria.ru/20211021/energobalans-1755688638.html
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в мире, саммит g20, владимир путин, большая двадцатка, россия
14:41 31.10.2021 (обновлено: 15:37 31.10.2021)
 
Россия испытывает на себе последствия глобального потепления, заявил Путин

Путин: средняя температура воздуха в России растет быстрее, чем в других странах

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции выступает на первом рабочем заседании глав делегаций стран - участниц Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия, как и другие страны, испытывает на себе последствия глобального потепления, заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции.
"Вот почему мы сталкиваемся с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы наших территорий", — сказал он.
Президент отметил, что среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой — более чем в два с половиной раза.
"За десять лет она увеличилась почти на полградуса. В Арктике скорость потепления, как вы знаете, еще выше", — добавил он.
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"Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников — а это, как мы знаем, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции — превышает 40 процентов, а с учетом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86 процентов", — сказал Путин. По его словам, это один из лучших показателей в мире, международные эксперты называют Россию в числе лидеров процесса глобальной декарбонизации.
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"Чтобы в полной мере использовать такой имеющийся потенциал, мы планируем существенно повысить качество управления лесами, увеличивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые агротехнологии", — сказал он.

Путин призвал сосредоточить усилия мирового сообщества прежде всего на поддержке наиболее результативных экологических проектов, рейтинг которых можно составить с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар.
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