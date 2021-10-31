https://ria.ru/20211031/podrobnosti-1757086210.html
Выкинул из окна. Шокирующие подробности убийства детей в Туве
Стали известны подробности убийства двух девочек в Туве - РИА Новости, 31.10.2021
Выкинул из окна. Шокирующие подробности убийства детей в Туве
Двух девочек с травмами, которых нашли в Кызыле, выбросил с восьмого этажа их родственник с судимостью. Об этом сообщают "Известия". РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T13:59
2021-10-31T13:59
2021-10-31T17:39
происшествия
республика тыва
кызыл
убийство двух девочек в туве
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Двух девочек с травмами, которых нашли в Кызыле, выбросил с восьмого этажа их родственник с судимостью. Об этом сообщают "Известия".По словам подозреваемого, дети не слушались его и хотели выйти из квартиры в то время, как их мать была на работе.Как рассказал источник издания, мужчина находился в федеральном розыске из-за того, что скрылся от суда по делу об угоне автомобиля.Ранее в столице Республики Тыва нашли двух травмированных девочек в возрасте 9 и 14 лет. К моменту обнаружения первая уже была мертва, вторая скончалась позднее в больнице. Задержан подозреваемый 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва.СК возбудил дело об убийстве двух малолетних. Прокуратура Тувы поставила расследование на особый контроль.
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республика тыва
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происшествия, республика тыва, кызыл, убийство двух девочек в туве
13:59 31.10.2021 (обновлено: 17:39 31.10.2021)
Стали известны подробности убийства двух девочек в Туве
"Известия": двух девочек в Туве 9 и 14 лет выкинул с восьмого этажа родственник