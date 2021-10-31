https://ria.ru/20211031/otravlenie-1757056748.html

В Хургаде закрыли отель после отравления российских туристов

В Хургаде закрыли отель после отравления российских туристов - РИА Новости, 31.10.2021

В Хургаде закрыли отель после отравления российских туристов

Санитарные власти Хургады в Египте приняли решение закрыть на двое суток отель, где произошло массовое отравление туристов, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T02:10

2021-10-31T02:10

2021-10-31T10:04

туризм

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происшествия

египет

хургада

новости - туризм

шарм-эш-шейх

массовое отравление россиян в отеле в хургаде

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КАИР, 31 окт — РИА Новости. Санитарные власти Хургады в Египте приняли решение закрыть на двое суток отель, где произошло массовое отравление туристов, сообщил РИА Новости генеральный консул России в этом городе Виктор Воропаев.Об инциденте в разговоре с агентством ранее сообщил житель Татарстана Азат Сабиров. Его родственники сейчас находятся в Хургаде. По словам Сабирова, госпитализировано до 30 человек.Дипломат подчеркнул, что генконсульство выясняет подробности инцидента.По информации Сабирова, среди почувствовавших недомогание и госпитализированных постояльцев отеля AMC Royal — в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев гостиницы начали увозить в больницу; У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, добавил собеседник агентства.Как сообщила РИА Новости его супруга, находящаяся в госпитале Елена Сергеева, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию.По ее информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.Сейчас границы Египта для иностранных туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в эту страну без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о наличии прививок с QR-кодом.

https://ria.ru/20211028/bishkek-1756617559.html

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хургада

шарм-эш-шейх

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, египет, хургада, новости - туризм, шарм-эш-шейх, массовое отравление россиян в отеле в хургаде