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Туризм
https://ria.ru/20211031/otravlenie-1757056748.html
В Хургаде закрыли отель после отравления российских туристов
В Хургаде закрыли отель после отравления российских туристов - РИА Новости, 31.10.2021
В Хургаде закрыли отель после отравления российских туристов
Санитарные власти Хургады в Египте приняли решение закрыть на двое суток отель, где произошло массовое отравление туристов, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T02:10
2021-10-31T10:04
туризм
в мире
происшествия
египет
хургада
новости - туризм
шарм-эш-шейх
массовое отравление россиян в отеле в хургаде
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КАИР, 31 окт — РИА Новости. Санитарные власти Хургады в Египте приняли решение закрыть на двое суток отель, где произошло массовое отравление туристов, сообщил РИА Новости генеральный консул России в этом городе Виктор Воропаев.Об инциденте в разговоре с агентством ранее сообщил житель Татарстана Азат Сабиров. Его родственники сейчас находятся в Хургаде. По словам Сабирова, госпитализировано до 30 человек.Дипломат подчеркнул, что генконсульство выясняет подробности инцидента.По информации Сабирова, среди почувствовавших недомогание и госпитализированных постояльцев отеля AMC Royal — в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев гостиницы начали увозить в больницу; У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, добавил собеседник агентства.Как сообщила РИА Новости его супруга, находящаяся в госпитале Елена Сергеева, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию.По ее информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.Сейчас границы Египта для иностранных туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в эту страну без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о наличии прививок с QR-кодом.
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в мире, происшествия, египет, хургада, новости - туризм, шарм-эш-шейх, массовое отравление россиян в отеле в хургаде
02:10 31.10.2021 (обновлено: 10:04 31.10.2021)
 
В Хургаде закрыли отель после отравления российских туристов

Власти Египта закрыли на двое суток отель в Хургаде, где отравились туристы из России

© AP Photo / Eman HelalЕгипетская полиция
Египетская полиция - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© AP Photo / Eman Helal
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КАИР, 31 окт — РИА Новости. Санитарные власти Хургады в Египте приняли решение закрыть на двое суток отель, где произошло массовое отравление туристов, сообщил РИА Новости генеральный консул России в этом городе Виктор Воропаев.
Об инциденте в разговоре с агентством ранее сообщил житель Татарстана Азат Сабиров. Его родственники сейчас находятся в Хургаде. По словам Сабирова, госпитализировано до 30 человек.

"Местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal, гости которого были госпитализированы из-за отравления. Туристы расселяются по другим гостиницам", — сообщил Воропаев.

Дипломат подчеркнул, что генконсульство выясняет подробности инцидента.
По информации Сабирова, среди почувствовавших недомогание и госпитализированных постояльцев отеля AMC Royal — в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев гостиницы начали увозить в больницу; У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, добавил собеседник агентства.
Как сообщила РИА Новости его супруга, находящаяся в госпитале Елена Сергеева, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию.
По ее информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.
Сейчас границы Египта для иностранных туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в эту страну без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о наличии прививок с QR-кодом.
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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ТуризмВ миреПроисшествияЕгипетХургадаНовости - ТуризмШарм-эш-ШейхМассовое отравление россиян в отеле в Хургаде
 
 
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