https://ria.ru/20211031/otel-1757074204.html
Отель в Хургаде, где отравились россияне, продолжает бронирование мест
Отель в Хургаде, где отравились россияне, продолжает бронирование мест - РИА Новости, 31.10.2021
Отель в Хургаде, где отравились россияне, продолжает бронирование мест
Отель AMC Royal в египетской Хургаде, где отравились 40 туристов из РФ, продолжает принимать бронирования, сообщили РИА Новости в гостинице. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T11:17
2021-10-31T11:17
2021-10-31T11:29
туризм
хургада
новости - туризм
массовое отравление россиян в отеле в хургаде
египет
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КАИР, 31 окт – РИА Новости. Отель AMC Royal в египетской Хургаде, где отравились 40 туристов из РФ, продолжает принимать бронирования, сообщили РИА Новости в гостинице."На сегодня номер уже нельзя забронировать, а с завтрашнего дня возможно", - сообщили агентству в отеле.В посольстве РФ в Каире ранее сообщили РИА Новости, что врачи планируют выписать госпитализированных в египетской Хургаде отравившихся туристов из РФ в воскресенье, речь идет о 40 туристах.Ранее генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил РИА Новости, что санитарные власти Хургады в Египте приняли решение закрыть на двое суток отель AMC Royal, в котором произошло массовое отравление российских туристов.В субботу житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники сейчас находятся в Хургаде, сообщил РИА Новости, что среди постояльцев отеля AMC Royal, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, - в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать; всего, по словам Сабирова, в больницу попали 20-30 человек. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, сказал собеседник агентства.Как сообщила РИА Новости его супруга, находящаяся в госпитале Елена Сергеева, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию.По ее информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.В настоящее время границы Египта для иностранных туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в страну без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о наличии прививок. Сертификат о вакцинации должен иметь QR-код.
https://ria.ru/20211031/otravlenie-1757065627.html
https://ria.ru/20211030/turizm-1756978999.html
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РИА Новости
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хургада, новости - туризм, массовое отравление россиян в отеле в хургаде, египет
11:17 31.10.2021 (обновлено: 11:29 31.10.2021)
Отель в Хургаде, где отравились россияне, продолжает бронирование мест
В отеле Amc Royal в Хургаде, где отравились 40 россиян, продолжают принимать бронирования
КАИР, 31 окт – РИА Новости. Отель AMC Royal в египетской Хургаде, где отравились 40 туристов из РФ, продолжает принимать бронирования, сообщили РИА Новости в гостинице.
"На сегодня номер уже нельзя забронировать, а с завтрашнего дня возможно", - сообщили агентству в отеле.
"Мы работаем, нет никаких проблем", - ответили в гостинице на просьбу прокомментировать сообщения об отравившихся туристах.
В посольстве РФ в Каире ранее сообщили РИА Новости, что врачи планируют выписать госпитализированных в египетской Хургаде отравившихся туристов из РФ в воскресенье, речь идет о 40 туристах.
Ранее генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил РИА Новости, что санитарные власти Хургады в Египте приняли решение закрыть на двое суток отель AMC Royal, в котором произошло массовое отравление российских туристов.
В субботу житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники сейчас находятся в Хургаде, сообщил РИА Новости, что среди постояльцев отеля AMC Royal, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, - в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать; всего, по словам Сабирова, в больницу попали 20-30 человек. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, сказал собеседник агентства.
Как сообщила РИА Новости его супруга, находящаяся в госпитале Елена Сергеева, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию.
По ее информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.
В настоящее время границы Египта
для иностранных туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с египетскими курортами Хургада
и Шарм-эш-Шейх
. Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в страну без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о наличии прививок. Сертификат о вакцинации должен иметь QR-код.