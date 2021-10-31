Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211031/otel-1757074204.html
Отель в Хургаде, где отравились россияне, продолжает бронирование мест
Отель в Хургаде, где отравились россияне, продолжает бронирование мест - РИА Новости, 31.10.2021
Отель в Хургаде, где отравились россияне, продолжает бронирование мест
Отель AMC Royal в египетской Хургаде, где отравились 40 туристов из РФ, продолжает принимать бронирования, сообщили РИА Новости в гостинице. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T11:17
2021-10-31T11:29
туризм
хургада
новости - туризм
массовое отравление россиян в отеле в хургаде
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757065615_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2f98ac29fff7058e86a73f88496a9df.jpg
КАИР, 31 окт – РИА Новости. Отель AMC Royal в египетской Хургаде, где отравились 40 туристов из РФ, продолжает принимать бронирования, сообщили РИА Новости в гостинице."На сегодня номер уже нельзя забронировать, а с завтрашнего дня возможно", - сообщили агентству в отеле.В посольстве РФ в Каире ранее сообщили РИА Новости, что врачи планируют выписать госпитализированных в египетской Хургаде отравившихся туристов из РФ в воскресенье, речь идет о 40 туристах.Ранее генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил РИА Новости, что санитарные власти Хургады в Египте приняли решение закрыть на двое суток отель AMC Royal, в котором произошло массовое отравление российских туристов.В субботу житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники сейчас находятся в Хургаде, сообщил РИА Новости, что среди постояльцев отеля AMC Royal, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, - в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать; всего, по словам Сабирова, в больницу попали 20-30 человек. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, сказал собеседник агентства.Как сообщила РИА Новости его супруга, находящаяся в госпитале Елена Сергеева, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию.По ее информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.В настоящее время границы Египта для иностранных туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в страну без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о наличии прививок. Сертификат о вакцинации должен иметь QR-код.
https://ria.ru/20211031/otravlenie-1757065627.html
https://ria.ru/20211030/turizm-1756978999.html
хургада
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757065615_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b92ef8baef2d41615fe4a63c2cefbb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хургада, новости - туризм, массовое отравление россиян в отеле в хургаде, египет
11:17 31.10.2021 (обновлено: 11:29 31.10.2021)
 
Отель в Хургаде, где отравились россияне, продолжает бронирование мест

В отеле Amc Royal в Хургаде, где отравились 40 россиян, продолжают принимать бронирования

© РИА НовостиОбстановка в отеле AMC Royal Hotel, в котором произошло массовое отравление туристов
Обстановка в отеле AMC Royal Hotel, в котором произошло массовое отравление туристов - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КАИР, 31 окт – РИА Новости. Отель AMC Royal в египетской Хургаде, где отравились 40 туристов из РФ, продолжает принимать бронирования, сообщили РИА Новости в гостинице.
"На сегодня номер уже нельзя забронировать, а с завтрашнего дня возможно", - сообщили агентству в отеле.
"Мы работаем, нет никаких проблем", - ответили в гостинице на просьбу прокомментировать сообщения об отравившихся туристах.
В посольстве РФ в Каире ранее сообщили РИА Новости, что врачи планируют выписать госпитализированных в египетской Хургаде отравившихся туристов из РФ в воскресенье, речь идет о 40 туристах.
Ранее генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил РИА Новости, что санитарные власти Хургады в Египте приняли решение закрыть на двое суток отель AMC Royal, в котором произошло массовое отравление российских туристов.
В субботу житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники сейчас находятся в Хургаде, сообщил РИА Новости, что среди постояльцев отеля AMC Royal, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, - в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать; всего, по словам Сабирова, в больницу попали 20-30 человек. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, сказал собеседник агентства.
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
09:16Туризм
Пострадавшая назвала возможную причину отравления россиян в Хургаде
Как сообщила РИА Новости его супруга, находящаяся в госпитале Елена Сергеева, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле: появились тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию.
По ее информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.
В настоящее время границы Египта для иностранных туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Полностью вакцинированные от коронавируса иностранцы могут въезжать в страну без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о наличии прививок. Сертификат о вакцинации должен иметь QR-код.
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
Вчера, 10:00Туризм
Туроператоры назвали страны, где россияне планируют встретить Новый год
 
ТуризмХургадаНовости - ТуризмМассовое отравление россиян в отеле в ХургадеЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12Отель в Хургаде, где отравились россияне, закрыли на неопределенный срок
12:10В Москве на ИВЛ находится 749 человек
12:08МХАТ отменил спектакль с Бузовой
11:52Мурашко пообещал оказать Владимирской области помощь в борьбе с COVID-19
11:51На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков
11:44Опубликовано видео с места убийства двух девочек в Туве
11:41СК раскрыл подробности убийства двух девочек в Туве
11:37Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:35В России за сутки умерли 1158 больных COVID-19
11:34Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:33В России за сутки 27 115 человек выздоровели от COVID-19
11:32В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:18Астронавтов NASA попросили "ходить под себя"
11:17Отель в Хургаде, где отравились россияне, продолжает бронирование мест
11:15В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения самолета над Синаем
11:11Представитель талибов прокомментировал нападение на свадьбу в Афганистане
11:03Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
10:58В Хургаде 40 российских туристов госпитализировали после отравления в отеле
10:49В Красноярске нашли тело подростка
10:46В Астраханской области утонула пятилетняя девочка
Лента новостейМолния
Отель в Хургаде, где отравились россияне, закрыли на неопределенный срокВ Москве на ИВЛ находится 749 человек МХАТ отменил спектакль с БузовойМурашко пообещал оказать Владимирской области помощь в борьбе с COVID-19На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиковОпубликовано видео с места убийства двух девочек в ТувеСК раскрыл подробности убийства двух девочек в ТувеНазван регион с наименьшим приростом по коронавирусуВ России за сутки умерли 1158 больных COVID-19Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России за сутки 27 115 человек выздоровели от COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомАстронавтов NASA попросили "ходить под себя"Отель в Хургаде, где отравились россияне, продолжает бронирование местВ Петербурге прошла панихида по жертвам крушения самолета над СинаемПредставитель талибов прокомментировал нападение на свадьбу в АфганистанеМишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздникомВ Хургаде 40 российских туристов госпитализировали после отравления в отелеВ Красноярске нашли тело подросткаВ Астраханской области утонула пятилетняя девочка