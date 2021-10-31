https://ria.ru/20211031/osago-1757053346.html

Автолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГО

Автолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГО - РИА Новости, 31.10.2021

Автолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГО

Экономия на ОСАГО возможна как и при выборе страховщика, так и за счет аккуратного вождения, рассказал агентству "Прайм" начальник управления... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T03:15

2021-10-31T03:15

2021-10-31T03:15

общество

авто

осаго

ск "макс"

россия

евгений попков

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Экономия на ОСАГО возможна как и при выборе страховщика, так и за счет аккуратного вождения, рассказал агентству "Прайм" начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков.В связи с высокой конкуренцией на рынке всегда есть возможность выбрать более выгодное предложение, отметил эксперт.Также не стоит забывать, что за год безаварийной езды полагается пятипроцентная скидка, а также о возможности снижения цены для опытных водителей со стажем более трех лет, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210928/osago-1752227050.html

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2021

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общество, авто, осаго, ск "макс", россия, евгений попков