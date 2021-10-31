https://ria.ru/20211031/osago-1757053346.html
Автолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГО
Автолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГО - РИА Новости, 31.10.2021
Автолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГО
Экономия на ОСАГО возможна как и при выборе страховщика, так и за счет аккуратного вождения, рассказал агентству "Прайм" начальник управления... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T03:15
2021-10-31T03:15
2021-10-31T03:15
общество
авто
осаго
ск "макс"
россия
евгений попков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752222393_0:32:3077:1763_1920x0_80_0_0_d131ffdf21f9947f5c5eb1f44c3fac36.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Экономия на ОСАГО возможна как и при выборе страховщика, так и за счет аккуратного вождения, рассказал агентству "Прайм" начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков.В связи с высокой конкуренцией на рынке всегда есть возможность выбрать более выгодное предложение, отметил эксперт.Также не стоит забывать, что за год безаварийной езды полагается пятипроцентная скидка, а также о возможности снижения цены для опытных водителей со стажем более трех лет, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210928/osago-1752227050.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752222393_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5ffdadeaca5e774b06f88017c044bfaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, осаго, ск "макс", россия, евгений попков
Автолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГО
Эксперт Попков: экономия на ОСАГО возможна за счет конкуренции между страховщиками