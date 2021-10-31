Девушка пострадала от "уколов красоты"

Лицо жительницы Перми "рухнуло вниз" после процедур омоложения

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Архитектор Светлана из Перми еще в марте 2020 года сделала несколько "уколов красоты", чтобы скрыть возрастные изменения, однако спустя месяц процедур не узнала себя: кожа обвисла и стала тонкой. Чтобы восстановить справедливость девушка обратилась в Следственный комитет.