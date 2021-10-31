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Девушка пострадала от "уколов красоты"
Девушка пострадала от "уколов красоты" - РИА Новости, 31.10.2021
Девушка пострадала от "уколов красоты"
Архитектор Светлана из Перми еще в марте 2020 года сделала несколько "уколов красоты", чтобы скрыть возрастные изменения, однако спустя месяц процедур не узнала себя: кожа обвисла и стала тонкой. Чтобы восстановить справедливость девушка обратилась в Следственный комитет.
2021-10-31T09:28
2021-10-31T09:28
2021-10-31T09:38
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Девушка пострадала от "уколов красоты"
Архитектор Светлана из Перми еще в марте 2020 года сделала несколько "уколов красоты", чтобы скрыть возрастные изменения, однако спустя месяц процедур не узнала себя: кожа обвисла и стала тонкой. Чтобы восстановить справедливость девушка обратилась в Следственный комитет.
2021-10-31T09:28
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видео, косметология, пластическая хирургия
Девушка пострадала от "уколов красоты"
Архитектор Светлана из Перми еще в марте 2020 года сделала несколько "уколов красоты", чтобы скрыть возрастные изменения, однако спустя месяц процедур не узнала себя: кожа обвисла и стала тонкой. Чтобы восстановить справедливость девушка обратилась в Следственный комитет.
2021-10-31T09:28
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09:28 31.10.2021 (обновлено: 09:38 31.10.2021)
Девушка пострадала от "уколов красоты"
Лицо жительницы Перми "рухнуло вниз" после процедур омоложения
Архитектор Светлана из Перми еще в марте 2020 года сделала несколько "уколов красоты", чтобы скрыть возрастные изменения, однако спустя месяц процедур не узнала себя: кожа обвисла и стала тонкой. Чтобы восстановить справедливость девушка обратилась в Следственный комитет.