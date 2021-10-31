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Слова Путина о ценах на нефть вызвали хаос в США и Японии
Bloomberg: США и Япония напуганы словами Путина о ценах на нефть - РИА Новости, 31.10.2021
Слова Путина о ценах на нефть вызвали хаос в США и Японии
Заявление президента России Владимира Путина о возможности роста цен на нефть до ста долларов за баррель встревожило США, Японию и Индию, пишет Bloomberg. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T04:49
2021-10-31T08:28
экономика
в мире
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япония
brent
китай
владимир путин
опек
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о возможности роста цен на нефть до ста долларов за баррель встревожило США, Японию и Индию, пишет Bloomberg.По словам авторов статьи, после этого заявления страны-потребители стали оказывать сильнейшее за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+ для увеличения добычи полезного ископаемого.Как пишут обозреватели, Япония предприняла редкий для себя шаг и присоединилась к этим призывам. Китай пока хранит молчание, однако разделяет ту же точку зрения, приводят слова дипломатов авторы.В понедельник стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по 85,03 доллара. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 85,59 доллара за баррель.Некоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива. По мнению, экспертов, именно эти заявления стали причиной роста цен.Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.
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экономика, в мире, сша, япония, brent, китай, владимир путин, опек, цены на нефть, россия
04:49 31.10.2021 (обновлено: 08:28 31.10.2021)
 
Bloomberg: США и Япония напуганы словами Путина о ценах на нефть

Bloomberg: США и Япония встревожены словами Путина о возможном росте цен на нефть до 100$

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о возможности роста цен на нефть до ста долларов за баррель встревожило США, Японию и Индию, пишет Bloomberg.
По словам авторов статьи, после этого заявления страны-потребители стали оказывать сильнейшее за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+ для увеличения добычи полезного ископаемого.
"Администрация Байдена все больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума. Уже несколько недель она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти", — говорится в публикации.
Как пишут обозреватели, Япония предприняла редкий для себя шаг и присоединилась к этим призывам. Китай пока хранит молчание, однако разделяет ту же точку зрения, приводят слова дипломатов авторы.
"Официальные лица США, Японии и Индии разговаривали между собой в частном порядке, а также обращались к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти. Призывы начались около трех недель назад, но в последние дни усилились после роста цены до 85 долларов за баррель", — заключили публицисты.
В понедельник стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по 85,03 доллара. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 85,59 доллара за баррель.
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Некоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива. По мнению, экспертов, именно эти заявления стали причиной роста цен.
Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.
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