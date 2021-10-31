https://ria.ru/20211031/neft-1757058926.html

Слова Путина о ценах на нефть вызвали хаос в США и Японии

Bloomberg: США и Япония напуганы словами Путина о ценах на нефть - РИА Новости, 31.10.2021

Слова Путина о ценах на нефть вызвали хаос в США и Японии

Заявление президента России Владимира Путина о возможности роста цен на нефть до ста долларов за баррель встревожило США, Японию и Индию, пишет Bloomberg. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T04:49

2021-10-31T04:49

2021-10-31T08:28

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о возможности роста цен на нефть до ста долларов за баррель встревожило США, Японию и Индию, пишет Bloomberg.По словам авторов статьи, после этого заявления страны-потребители стали оказывать сильнейшее за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+ для увеличения добычи полезного ископаемого.Как пишут обозреватели, Япония предприняла редкий для себя шаг и присоединилась к этим призывам. Китай пока хранит молчание, однако разделяет ту же точку зрения, приводят слова дипломатов авторы.В понедельник стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по 85,03 доллара. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 85,59 доллара за баррель.Некоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива. По мнению, экспертов, именно эти заявления стали причиной роста цен.Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.

https://ria.ru/20211013/neft-1754424141.html

https://ria.ru/20211025/tyumgu-1755554103.html

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экономика, в мире, сша, япония, brent, китай, владимир путин, опек, цены на нефть, россия