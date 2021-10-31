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Эксперт дал совет, как вернее получить доход от недвижимости
Эксперт дал совет, как вернее получить доход от недвижимости - РИА Новости, 31.10.2021
Эксперт дал совет, как вернее получить доход от недвижимости
Люди, которые привыкли инвестировать в недвижимость, зачастую не знают об иных, опосредованных инструментах вложений в квадратные метры, а в текущей ситуации,... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:15
2021-10-31T10:16
экономика
жилье
недвижимость
россия
пифы
сбер
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Люди, которые привыкли инвестировать в недвижимость, зачастую не знают об иных, опосредованных инструментах вложений в квадратные метры, а в текущей ситуации, когда цены на жилье могут замедлить рост и даже несколько снизиться, альтернативой может стать покупка акций, в том числе и самих девелоперов, и паевых инвестиционных фондов (ПИФов) недвижимости, рассказал РИА Новости старший портфельный управляющий компании "Сбер Управление активами" Дмитрий Постоленко."С точки зрения цен рынок недвижимости сейчас находится на подъёме. Маржинальность (прибыльность - ред.) девелоперов сейчас на исторических максимумах. Несмотря на общую нехватку рабочей силы и удорожание строительных материалов, рост цен за последний год сильно опередил рост себестоимости. Однако в краткосрочной перспективе стоит ждать, что темпы роста снизятся. Вероятно, мы увидим в ближайшее время снижение около 5% к цене квадратного метра без серьёзных изменений", - оценивает он ситуацию."Те, кто инвестирует в недвижимость, зачастую просто не знают других инструментов. Например, только сейчас недвижимость смогла "отыграть" потери в цене, которые были с 2015 до 2019 года — тогда она почти не росла. Сейчас есть риск купить недвижимость, как в 2014 году — на пике, после которого она перестаёт расти. Этому поспособствует, в частности, и отток людей (из крупных городов с дорогой недвижимостью - ред.) в (другие - ред.) регионы из-за возможности работать удалённо", - также отмечает Постоленко.При этом существуют механизмы альтернативных и опосредованных инвестиций на этом рынке. Поэтому если хотите инвестировать спекулятивно, возможно, сейчас хороший момент, чтобы продать недвижимость, зафиксировать прибыль и уйти на фондовый рынок за более серьёзной доходностью, советует Постоленко. Недвижимость вряд ли будет расти так быстро, как фондовый рынок, считает он. При этом можно не уходить из знакомой сферы, поскольку на фондовых биржах торгуются и эмитенты-девелоперы."В целом акции застройщиков выглядят интересно, и, вероятно, у них есть шанс на рост в долгосрочной перспективе. Обычно компании, которые торгуются на фондовом рынке, — это очень надёжные и проверенные застройщики, но проверять долговую нагрузку, денежные потоки и другие фундаментальные показатели всё равно нужно", - замечает эксперт.Кроме того, как отмечает Постоленко, рынок паевых фондов недвижимости набирает всю большую популярность. При покупке паёв такого фонда происходит экономия времени и сил: не нужно что-то выбирать и постоянно контролировать. Кроме того, такое косвенное приобретение качественной и крупной коммерческой недвижимости может стать альтернативой облигациям надёжных и крупных компаний, что особенно актуально при растущей инфляции, заключает он.
https://realty.ria.ru/20211006/tseny-1753333026.html
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экономика, жилье, недвижимость, россия, пифы, сбер
10:15 31.10.2021 (обновлено: 10:16 31.10.2021)
 
Эксперт дал совет, как вернее получить доход от недвижимости

Эксперт "Сбера" Постоленко дал совет, как вернее получить доход от недвижимости

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Люди, которые привыкли инвестировать в недвижимость, зачастую не знают об иных, опосредованных инструментах вложений в квадратные метры, а в текущей ситуации, когда цены на жилье могут замедлить рост и даже несколько снизиться, альтернативой может стать покупка акций, в том числе и самих девелоперов, и паевых инвестиционных фондов (ПИФов) недвижимости, рассказал РИА Новости старший портфельный управляющий компании "Сбер Управление активами" Дмитрий Постоленко.
"С точки зрения цен рынок недвижимости сейчас находится на подъёме. Маржинальность (прибыльность - ред.) девелоперов сейчас на исторических максимумах. Несмотря на общую нехватку рабочей силы и удорожание строительных материалов, рост цен за последний год сильно опередил рост себестоимости. Однако в краткосрочной перспективе стоит ждать, что темпы роста снизятся. Вероятно, мы увидим в ближайшее время снижение около 5% к цене квадратного метра без серьёзных изменений", - оценивает он ситуацию.
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"Те, кто инвестирует в недвижимость, зачастую просто не знают других инструментов. Например, только сейчас недвижимость смогла "отыграть" потери в цене, которые были с 2015 до 2019 года — тогда она почти не росла. Сейчас есть риск купить недвижимость, как в 2014 году — на пике, после которого она перестаёт расти. Этому поспособствует, в частности, и отток людей (из крупных городов с дорогой недвижимостью - ред.) в (другие - ред.) регионы из-за возможности работать удалённо", - также отмечает Постоленко.
При этом существуют механизмы альтернативных и опосредованных инвестиций на этом рынке. Поэтому если хотите инвестировать спекулятивно, возможно, сейчас хороший момент, чтобы продать недвижимость, зафиксировать прибыль и уйти на фондовый рынок за более серьёзной доходностью, советует Постоленко. Недвижимость вряд ли будет расти так быстро, как фондовый рынок, считает он. При этом можно не уходить из знакомой сферы, поскольку на фондовых биржах торгуются и эмитенты-девелоперы.
"В целом акции застройщиков выглядят интересно, и, вероятно, у них есть шанс на рост в долгосрочной перспективе. Обычно компании, которые торгуются на фондовом рынке, — это очень надёжные и проверенные застройщики, но проверять долговую нагрузку, денежные потоки и другие фундаментальные показатели всё равно нужно", - замечает эксперт.
Кроме того, как отмечает Постоленко, рынок паевых фондов недвижимости набирает всю большую популярность. При покупке паёв такого фонда происходит экономия времени и сил: не нужно что-то выбирать и постоянно контролировать. Кроме того, такое косвенное приобретение качественной и крупной коммерческой недвижимости может стать альтернативой облигациям надёжных и крупных компаний, что особенно актуально при растущей инфляции, заключает он.
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ЭкономикаЖильеНедвижимостьРоссияПИФыСбер
 
 
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