https://ria.ru/20211031/narushenie-1757079641.html

В Москве несколько магазинов могут закрыть за нарушение мер по COVID-19

В Москве несколько магазинов могут закрыть за нарушение мер по COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2021

В Москве несколько магазинов могут закрыть за нарушение мер по COVID-19

Нескольким магазинам в Москве грозит закрытие из-за нарушения противоэпидемических норм, сообщает столичный оперштаб. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T12:29

2021-10-31T12:29

2021-10-31T16:13

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

зеленоград

fix price

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Нескольким магазинам в Москве грозит закрытие из-за нарушения противоэпидемических норм, сообщает столичный оперштаб."Магазины Fix Price на улице Новокосинская, д. 22, "Все для ремонта" в Зеленограде, корп. 813, и "Смешные цены" на улице Новозаводской, д. 2, корп. 1, могут закрыть на срок до 90 суток", — говорится в сообщении.Так, например, магазин "Все для дома" продолжил работать, несмотря на указ мэра, запрещающий торговлю непродовольственными товарами не первой необходимости. К тому же в магазине не измеряли температуру у сотрудников, там нет оборудования для обеззараживания воздуха.В магазине Fix Price не следили за соблюдением масочного режима: примерно пятая часть покупателей оказались либо с приспущенными масками, либо совсем без них.В "Смешных ценах", которые тоже продолжили работать вопреки запрету, не соблюдался дезинфекционный режим, а сотрудники работали без масок.Накануне в столице опечатали магазин сети "Дикси" на Белореченской улице. Среди прочих нарушений, по данным московского управления Роспотребнадзора, его администрация не контролировала, как сотрудники проходят вакцинацию, и не отстранила от работы непривитого кассира.

https://ria.ru/20211030/tula-1757039789.html

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москва

зеленоград

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), зеленоград, fix price