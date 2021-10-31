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В Москве несколько магазинов могут закрыть за нарушение мер по COVID-19
В Москве несколько магазинов могут закрыть за нарушение мер по COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2021
В Москве несколько магазинов могут закрыть за нарушение мер по COVID-19
Нескольким магазинам в Москве грозит закрытие из-за нарушения противоэпидемических норм, сообщает столичный оперштаб. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T12:29
2021-10-31T16:13
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
зеленоград
fix price
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Нескольким магазинам в Москве грозит закрытие из-за нарушения противоэпидемических норм, сообщает столичный оперштаб."Магазины Fix Price на улице Новокосинская, д. 22, "Все для ремонта" в Зеленограде, корп. 813, и "Смешные цены" на улице Новозаводской, д. 2, корп. 1, могут закрыть на срок до 90 суток", — говорится в сообщении.Так, например, магазин "Все для дома" продолжил работать, несмотря на указ мэра, запрещающий торговлю непродовольственными товарами не первой необходимости. К тому же в магазине не измеряли температуру у сотрудников, там нет оборудования для обеззараживания воздуха.В магазине Fix Price не следили за соблюдением масочного режима: примерно пятая часть покупателей оказались либо с приспущенными масками, либо совсем без них.В "Смешных ценах", которые тоже продолжили работать вопреки запрету, не соблюдался дезинфекционный режим, а сотрудники работали без масок.Накануне в столице опечатали магазин сети "Дикси" на Белореченской улице. Среди прочих нарушений, по данным московского управления Роспотребнадзора, его администрация не контролировала, как сотрудники проходят вакцинацию, и не отстранила от работы непривитого кассира.
https://ria.ru/20211030/tula-1757039789.html
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москва
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), зеленоград, fix price
12:29 31.10.2021 (обновлено: 16:13 31.10.2021)
 
В Москве несколько магазинов могут закрыть за нарушение мер по COVID-19

Fix Price, "Смешные цены" и "Все для ремонта" в Москве могут закрыть за нарушение эпиднорм

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудники объединения административно-технических инспекций во время проверки организаций в Москве
Сотрудники объединения административно-технических инспекций во время проверки организаций в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Нескольким магазинам в Москве грозит закрытие из-за нарушения противоэпидемических норм, сообщает столичный оперштаб.
"Магазины Fix Price на улице Новокосинская, д. 22, "Все для ремонта" в Зеленограде, корп. 813, и "Смешные цены" на улице Новозаводской, д. 2, корп. 1, могут закрыть на срок до 90 суток", — говорится в сообщении.
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Так, например, магазин "Все для дома" продолжил работать, несмотря на указ мэра, запрещающий торговлю непродовольственными товарами не первой необходимости. К тому же в магазине не измеряли температуру у сотрудников, там нет оборудования для обеззараживания воздуха.
В магазине Fix Price не следили за соблюдением масочного режима: примерно пятая часть покупателей оказались либо с приспущенными масками, либо совсем без них.
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Накануне в столице опечатали магазин сети "Дикси" на Белореченской улице. Среди прочих нарушений, по данным московского управления Роспотребнадзора, его администрация не контролировала, как сотрудники проходят вакцинацию, и не отстранила от работы непривитого кассира.
 
ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЗеленоградFix Price
 
 
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