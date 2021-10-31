https://ria.ru/20211031/mkhat-1757109259.html

Бузова язвительно обратилась к МХАТ после провала спектакля

Бузова обратилась к МХАТу после отмены спектакля "Чудесный грузин" - РИА Новости, 31.10.2021

Бузова язвительно обратилась к МХАТ после провала спектакля

Телеведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на новость об отмене спектакля МХАТа "Чудесный грузин" с ее участием. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T18:25

2021-10-31T18:25

2021-10-31T20:52

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на новость об отмене спектакля МХАТа "Чудесный грузин" с ее участием.МХАТ ранее объявил об отмене ближайшего спектакля "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. Отмечается, что спектакль не снимают с репертуара, а переносят на неопределенный срок. Деньги за спектакль будут возвращены зрителям.Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Джугашвили в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Одну из ролей — певицы Беллы Шанталь — исполнила Бузова. Это вызвало большой резонанс со стороны как профессиональных актеров, так и политических партий.В театре заявляли, что Бузова продолжит играть в постановке, но из-за думских выборов спектакли, анонсированные на 17 и 18 сентября, тоже перенесли на неопределенный срок.

https://ria.ru/20211021/moskva-1755603097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, ольга бузова, владимир кехман, мхат имени м. горького, театр, коронавирус в россии