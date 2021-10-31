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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211031/mkhat-1757109259.html
Бузова язвительно обратилась к МХАТ после провала спектакля
Бузова обратилась к МХАТу после отмены спектакля "Чудесный грузин" - РИА Новости, 31.10.2021
Бузова язвительно обратилась к МХАТ после провала спектакля
Телеведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на новость об отмене спектакля МХАТа "Чудесный грузин" с ее участием. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T18:25
2021-10-31T20:52
культура
москва
ольга бузова
владимир кехман
мхат имени м. горького
театр
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на новость об отмене спектакля МХАТа "Чудесный грузин" с ее участием.МХАТ ранее объявил об отмене ближайшего спектакля "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. Отмечается, что спектакль не снимают с репертуара, а переносят на неопределенный срок. Деньги за спектакль будут возвращены зрителям.Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Джугашвили в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Одну из ролей — певицы Беллы Шанталь — исполнила Бузова. Это вызвало большой резонанс со стороны как профессиональных актеров, так и политических партий.В театре заявляли, что Бузова продолжит играть в постановке, но из-за думских выборов спектакли, анонсированные на 17 и 18 сентября, тоже перенесли на неопределенный срок.
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москва, ольга бузова, владимир кехман, мхат имени м. горького, театр, коронавирус в россии
18:25 31.10.2021 (обновлено: 20:52 31.10.2021)
 
Бузова обратилась к МХАТу после отмены спектакля "Чудесный грузин"

Бузова обратилась к МХАТу после отмены спектакля "Чудесный грузин" из-за плохих продаж

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера спектакля "Чудесный грузин"
Премьера спектакля Чудесный грузин - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на новость об отмене спектакля МХАТа "Чудесный грузин" с ее участием.
"Уважаемый МХАТ, желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием", — написала она в Instagram. Скриншот сториз опубликован в Telegram-канале RT.
МХАТ ранее объявил об отмене ближайшего спектакля "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. Отмечается, что спектакль не снимают с репертуара, а переносят на неопределенный срок. Деньги за спектакль будут возвращены зрителям.
Премьера спектакля "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Джугашвили в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Одну из ролей — певицы Беллы Шанталь — исполнила Бузова. Это вызвало большой резонанс со стороны как профессиональных актеров, так и политических партий.
В театре заявляли, что Бузова продолжит играть в постановке, но из-за думских выборов спектакли, анонсированные на 17 и 18 сентября, тоже перенесли на неопределенный срок.
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КультураМоскваОльга БузоваВладимир КехманМХАТ имени М. ГорькогоТеатрКоронавирус в России
 
 
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