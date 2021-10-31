https://ria.ru/20211031/metro-1757109393.html

Брошенного ребенка нашли в московском метро

Брошенного ребенка нашли в московском метро - РИА Новости, 31.10.2021

Брошенного ребенка нашли в московском метро

В московском метро нашли малолетнего мальчика, который ехал в вагоне один, без взрослых, сообщила пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T18:24

2021-10-31T18:24

2021-10-31T20:24

происшествия

москва

ребенок

метро

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В московском метро нашли малолетнего мальчика, который ехал в вагоне один, без взрослых, сообщила пресс-служба прокуратуры города. Ведомство начало проверку.Предположительно, мужчина и ребенок вошли на станции метро "Строгино".Позднее в пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что полиция нашла отца мальчика. Мужчина пьян, его доставили в отделение.Мать ребенка также обнаружили, женщина была на работе. Ее пригласили в полицию, где она должна будет дать объяснения. После этого ей вернут сына.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, ребенок, метро