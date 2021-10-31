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Брошенного ребенка нашли в московском метро
Брошенного ребенка нашли в московском метро - РИА Новости, 31.10.2021
Брошенного ребенка нашли в московском метро
В московском метро нашли малолетнего мальчика, который ехал в вагоне один, без взрослых, сообщила пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T18:24
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происшествия
москва
ребенок
метро
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В московском метро нашли малолетнего мальчика, который ехал в вагоне один, без взрослых, сообщила пресс-служба прокуратуры города. Ведомство начало проверку.Предположительно, мужчина и ребенок вошли на станции метро "Строгино".Позднее в пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что полиция нашла отца мальчика. Мужчина пьян, его доставили в отделение.Мать ребенка также обнаружили, женщина была на работе. Ее пригласили в полицию, где она должна будет дать объяснения. После этого ей вернут сына.
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происшествия, москва, ребенок, метро
18:24 31.10.2021 (обновлено: 20:24 31.10.2021)
 
Брошенного ребенка нашли в московском метро

Маленького ребенка без взрослых нашли в вагоне московского метро

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина на станции "Кузнецкий мост" Московского метрополитена
Мужчина на станции Кузнецкий мост Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В московском метро нашли малолетнего мальчика, который ехал в вагоне один, без взрослых, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
Ведомство начало проверку.
Предположительно, мужчина и ребенок вошли на станции метро "Строгино".
Позднее в пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что полиция нашла отца мальчика. Мужчина пьян, его доставили в отделение.
Мать ребенка также обнаружили, женщина была на работе. Ее пригласили в полицию, где она должна будет дать объяснения. После этого ей вернут сына.
 
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