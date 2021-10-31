https://ria.ru/20211031/merkel-1757119045.html
Меркель высказалась о роли газа в переходе к зеленой энергетике
Меркель высказалась о роли газа в переходе к зеленой энергетике - РИА Новости, 31.10.2021
Меркель высказалась о роли газа в переходе к зеленой энергетике
Переход к возобновляемым источникам энергии ускорится из-за решения "Большой двадцатки" отказаться от финансирования угольной энергетики, газ при этом будет... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T20:15
2021-10-31T20:15
2021-10-31T20:15
природный газ
саммит g20
германия
ангела меркель
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_185f08034f853ac2b47884880013982d.jpg
РИМ, 31 окт - РИА Новости. Переход к возобновляемым источникам энергии ускорится из-за решения "Большой двадцатки" отказаться от финансирования угольной энергетики, газ при этом будет играть в Германии центральную роль в переходный период, заявила и.о. канцлера Германии Ангела Меркель.Она отметила, что это решение особенно затронет Африку, поэтому страны G20 намерены обсудить поддержку использования газа в энергетике в африканских странах.Сам саммит Меркель назвала успешным.
https://ria.ru/20211025/merkel-1756032645.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e7db8782d2baf92390ed3d86ee3cd862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, саммит g20, германия, ангела меркель, большая двадцатка
Меркель высказалась о роли газа в переходе к зеленой энергетике
Меркель: газ будет играть центральную роль в переходе к возобновляемым источникам энергии