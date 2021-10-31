Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211031/merkel-1757119045.html
Меркель высказалась о роли газа в переходе к зеленой энергетике
Меркель высказалась о роли газа в переходе к зеленой энергетике - РИА Новости, 31.10.2021
Меркель высказалась о роли газа в переходе к зеленой энергетике
Переход к возобновляемым источникам энергии ускорится из-за решения "Большой двадцатки" отказаться от финансирования угольной энергетики, газ при этом будет... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T20:15
2021-10-31T20:15
природный газ
саммит g20
германия
ангела меркель
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_185f08034f853ac2b47884880013982d.jpg
РИМ, 31 окт - РИА Новости. Переход к возобновляемым источникам энергии ускорится из-за решения "Большой двадцатки" отказаться от финансирования угольной энергетики, газ при этом будет играть в Германии центральную роль в переходный период, заявила и.о. канцлера Германии Ангела Меркель.Она отметила, что это решение особенно затронет Африку, поэтому страны G20 намерены обсудить поддержку использования газа в энергетике в африканских странах.Сам саммит Меркель назвала успешным.
https://ria.ru/20211025/merkel-1756032645.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e7db8782d2baf92390ed3d86ee3cd862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
природный газ, саммит g20, германия, ангела меркель, большая двадцатка
20:15 31.10.2021
 
Меркель высказалась о роли газа в переходе к зеленой энергетике

Меркель: газ будет играть центральную роль в переходе к возобновляемым источникам энергии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 31 окт - РИА Новости. Переход к возобновляемым источникам энергии ускорится из-за решения "Большой двадцатки" отказаться от финансирования угольной энергетики, газ при этом будет играть в Германии центральную роль в переходный период, заявила и.о. канцлера Германии Ангела Меркель.
"Не менее важным является тот факт, что достигнуто соглашение в ближайшее время прекратить финансирование угольной энергетики. Китай сделал важный шаг, присоединившись к остальным. Это значит, что переход к другим источникам энергии будет происходить значительно быстрее, здесь, с нашей точки зрения, газ должен играть центральную роль", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.
Она отметила, что это решение особенно затронет Африку, поэтому страны G20 намерены обсудить поддержку использования газа в энергетике в африканских странах.
Сам саммит Меркель назвала успешным.
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 08:00
"Ясно, что она не настоящая немка": скрытая драма Меркель
 
Природный газСаммит G20ГерманияАнгела МеркельБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:27Роскомнадзор удалил 85 тысяч материалов с пропагандой наркотиков
12:23Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климата
12:22Мишустин рассказал о реализации климатических проектов
12:21Раскрыта дата выхода нового бюджетного смартфона Xiaomi Poco M4
12:17Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемию
12:16В России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народов
12:14Китай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД
12:13В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа Молдавии
12:12Ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил Собянин
12:09В Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасности
12:09Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи
12:09В Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важной
12:06Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго
12:06В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:05В Подмосковье на 11-летнего мальчика упали ворота
12:04В Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста
12:04В Кремле оценили ситуацию с COVID-19
12:03В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемии
11:59Эксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в США
11:58На красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой
Лента новостейМолния
Роскомнадзор удалил 85 тысяч материалов с пропагандой наркотиков Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климатаМишустин рассказал о реализации климатических проектовРаскрыта дата выхода нового бюджетного смартфона Xiaomi Poco M4Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемиюВ России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народовКитай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа МолдавииСитуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил СобянинВ Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасностиПутин в понедельник начнет серию военных совещаний в СочиВ Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важнойПутин не будет выступать на климатическом саммите в ГлазгоВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСВ Подмосковье на 11-летнего мальчика упали воротаВ Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекстаВ Кремле оценили ситуацию с COVID-19В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемииЭксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в СШАНа красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой