https://ria.ru/20211031/merkel-1757119045.html

Меркель высказалась о роли газа в переходе к зеленой энергетике

Меркель высказалась о роли газа в переходе к зеленой энергетике - РИА Новости, 31.10.2021

Меркель высказалась о роли газа в переходе к зеленой энергетике

Переход к возобновляемым источникам энергии ускорится из-за решения "Большой двадцатки" отказаться от финансирования угольной энергетики, газ при этом будет... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T20:15

2021-10-31T20:15

2021-10-31T20:15

природный газ

саммит g20

германия

ангела меркель

большая двадцатка

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РИМ, 31 окт - РИА Новости. Переход к возобновляемым источникам энергии ускорится из-за решения "Большой двадцатки" отказаться от финансирования угольной энергетики, газ при этом будет играть в Германии центральную роль в переходный период, заявила и.о. канцлера Германии Ангела Меркель.Она отметила, что это решение особенно затронет Африку, поэтому страны G20 намерены обсудить поддержку использования газа в энергетике в африканских странах.Сам саммит Меркель назвала успешным.

https://ria.ru/20211025/merkel-1756032645.html

германия

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природный газ, саммит g20, германия, ангела меркель, большая двадцатка