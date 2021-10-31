https://ria.ru/20211031/manipulyator-1757052085.html

Психотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторов

Психотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторов - РИА Новости, 31.10.2021

Психотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторов

Манипуляцией считается попытка незаметно заставить человека делать то, что он, руководствуясь логикой, делать бы не стал, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T01:15

2021-10-31T01:15

2021-10-31T01:15

общество

психология

россия

анна стори

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Манипуляцией считается попытка незаметно заставить человека делать то, что он, руководствуясь логикой, делать бы не стал, рассказал агентству "Прайм" психотерапевт Анна Стори.Так, в любой момент времени человек может находиться в одном из Эго-состояний — Родителя, Взрослого или Ребенка. Поскольку только в состоянии Взрослого человек адекватно оценивает обстановку и размышляет логически, целью манипулятора будет ввести человека в два других состояния: Родителя или Ребенка, пояснила собеседница агентства.По ее словам, чтобы зацепить состояние Ребенка манипулятор будет прибегать к необоснованным обвинениям и нападкам, а апеллируя к Родителю, будет "давить на жалость" в стремлении получить от вас желаемое.Лучший способ противостоять манипуляции в таком случае — "сознательно перейти в состояние Взрослого и объективно оценить ситуацию", заключила психотерапевт.

https://ria.ru/20210908/strakhi-1749099406.html

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2021

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общество, психология, россия, анна стори