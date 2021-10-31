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Психотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторов
Психотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторов - РИА Новости, 31.10.2021
Психотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторов
Манипуляцией считается попытка незаметно заставить человека делать то, что он, руководствуясь логикой, делать бы не стал, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T01:15
2021-10-31T01:15
2021-10-31T01:15
общество
психология
россия
анна стори
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Манипуляцией считается попытка незаметно заставить человека делать то, что он, руководствуясь логикой, делать бы не стал, рассказал агентству "Прайм" психотерапевт Анна Стори.Так, в любой момент времени человек может находиться в одном из Эго-состояний — Родителя, Взрослого или Ребенка. Поскольку только в состоянии Взрослого человек адекватно оценивает обстановку и размышляет логически, целью манипулятора будет ввести человека в два других состояния: Родителя или Ребенка, пояснила собеседница агентства.По ее словам, чтобы зацепить состояние Ребенка манипулятор будет прибегать к необоснованным обвинениям и нападкам, а апеллируя к Родителю, будет "давить на жалость" в стремлении получить от вас желаемое.Лучший способ противостоять манипуляции в таком случае — "сознательно перейти в состояние Взрослого и объективно оценить ситуацию", заключила психотерапевт.
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общество, психология, россия, анна стори
Психотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторов
Эксперт Стори: для противостояния манипуляции нужно находиться в эго-состоянии Взрослого
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Манипуляцией считается попытка незаметно заставить человека делать то, что он, руководствуясь логикой, делать бы не стал, рассказал агентству "Прайм
" психотерапевт Анна Стори
.
Так, в любой момент времени человек может находиться в одном из Эго-состояний — Родителя, Взрослого или Ребенка. Поскольку только в состоянии Взрослого человек адекватно оценивает обстановку и размышляет логически, целью манипулятора будет ввести человека в два других состояния: Родителя или Ребенка, пояснила собеседница агентства.
По ее словам, чтобы зацепить состояние Ребенка манипулятор будет прибегать к необоснованным обвинениям и нападкам, а апеллируя к Родителю, будет "давить на жалость" в стремлении получить от вас желаемое.
"Например, если с утра пораньше начальник вам сообщит, что ваш вчерашний отчет можно выбросить в мусорное ведро и вообще непонятно, чем вы занимаетесь на работе, вы можете инстинктивно начать защищаться и делать все, чтобы загладить свою "вину". К примеру, согласитесь работать в выходные или отказаться от бонуса", — заявила Стори.
Лучший способ противостоять манипуляции в таком случае — "сознательно перейти в состояние Взрослого и объективно оценить ситуацию", заключила психотерапевт.