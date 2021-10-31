Критики высказались о "Трагедии Макбета" Джоэла Коэна
В Сети появились отзывы на фильм Джоэла Коэна "Трагедия Макбета"
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Сети появились отзывы на фильм "Трагедия Макбета". Это первая лента, которую Джоэл Коэн снял без своего брата Итана.
Картина основана на пьесе Уильяма Шекспира. В ней рассказывается о шотландском лорде Макбете. Ведьма предрекла ему, что он взойдет на трон. Ради короны, жаждущий власти аристократ, готов на все.
В картине Джоэла Коэна Макбета сыграл Дензел Вашингтон. Образ его жены воплотила супруга режиссера — Фрэнсис МакДорманд. Также в ленте снимались Брендан Глисон, Кори Хокинс, Мозес Инграм, Гарри Меллинг и другие.
На сайте агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у сольного проекта Джоэла Коэна очень высокий рейтинг — 98 процентов. Это значит, что подавляющее большинство отзывов, на основе которых делалась оценка, положительные. Лента разочаровала только одного автора из 48-ми.
Им стал Дастин Чанг из ScreenAnarchy. "В лучшем случае "Трагедия Макбета" выглядит как тщеславный проект, где режиссер пытается доставить удовольствие своей жене и дает ей роль, о которой она мечтала (по всей видимости на протяжении 15 лет)", — заявил журналист. По его мнению, у Коэна получалась скучная и плоская киноадаптация пьесы.
Шарлотта О'Салливан не видит ничего плохого в том, что Леди Макбет сыграла жена постановщика. По ее мнению, Коэн не прогадал от того, что выбрал на главные роли Вашингтона и МакДорманд. Их игра придала "новый смысл знакомым фразам", считает критик. Она думает, что Джоэл снял один из лучших фильмов года, и картина "такая же суровая и элегантная, как "Седьмая печать" Ингмара Бергмана (и есть в ней что-то от "Невесты Франкенштейна" Джеймса Уэйла)".
"Он создал этот восхитительный, мрачный, зловещий и потрясающе необычный монохромный образ Макбета и избавил слово "театральный" от уничижительного оттенка при описании фильма", — описывает ленту Дэйв Калхун из Time Out.
"В визуальных приемах Коэна есть что–то от Куросавы, Уэллса и немецкого экспрессионизма, фильм также похож криминальную драму 30-х или 40-х годов", — пишет Peter Bradshaw, автор The Guardian.
"Постановка не была бы такой сильной, если бы не две ее главные звезды", — говорит Валери Комплекс из Deadline. Она также подчеркнула, что коэновская версия Макбета — "одна из немногих, где сосредотачиваются на фантазии и выводят ее на первый план".
Мировая премьера "Трагедии Макбета" прошла 24 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале. Фильм выйдет на платформе Apple TV 14 января 2022 года.
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