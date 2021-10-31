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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211031/macbeth-1756715397.html
Критики высказались о "Трагедии Макбета" Джоэла Коэна
Критики высказались о "Трагедии Макбета" Джоэла Коэна - РИА Новости, 31.10.2021
Критики высказались о "Трагедии Макбета" Джоэла Коэна
В Сети появились отзывы на фильм "Трагедия Макбета". Это первая лента, которую Джоэл Коэн снял без своего брата Итана. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T01:57
2021-10-31T01:57
культура
дензел вашингтон
джоэл коэн
итан коэн
новости культуры
кино и сериалы
уильям шекспир
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Сети появились отзывы на фильм "Трагедия Макбета". Это первая лента, которую Джоэл Коэн снял без своего брата Итана. Картина основана на пьесе Уильяма Шекспира. В ней рассказывается о шотландском лорде Макбете. Ведьма предрекла ему, что он взойдет на трон. Ради короны, жаждущий власти аристократ, готов на все.В картине Джоэла Коэна Макбета сыграл Дензел Вашингтон. Образ его жены воплотила супруга режиссера — Фрэнсис МакДорманд. Также в ленте снимались Брендан Глисон, Кори Хокинс, Мозес Инграм, Гарри Меллинг и другие.На сайте агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у сольного проекта Джоэла Коэна очень высокий рейтинг — 98 процентов. Это значит, что подавляющее большинство отзывов, на основе которых делалась оценка, положительные. Лента разочаровала только одного автора из 48-ми.Им стал Дастин Чанг из ScreenAnarchy. "В лучшем случае "Трагедия Макбета" выглядит как тщеславный проект, где режиссер пытается доставить удовольствие своей жене и дает ей роль, о которой она мечтала (по всей видимости на протяжении 15 лет)", — заявил журналист. По его мнению, у Коэна получалась скучная и плоская киноадаптация пьесы. Шарлотта О'Салливан не видит ничего плохого в том, что Леди Макбет сыграла жена постановщика. По ее мнению, Коэн не прогадал от того, что выбрал на главные роли Вашингтона и МакДорманд. Их игра придала "новый смысл знакомым фразам", считает критик. Она думает, что Джоэл снял один из лучших фильмов года, и картина "такая же суровая и элегантная, как "Седьмая печать" Ингмара Бергмана (и есть в ней что-то от "Невесты Франкенштейна" Джеймса Уэйла)". "В визуальных приемах Коэна есть что–то от Куросавы, Уэллса и немецкого экспрессионизма, фильм также похож криминальную драму 30-х или 40-х годов", — пишет Peter Bradshaw, автор The Guardian."Постановка не была бы такой сильной, если бы не две ее главные звезды", — говорит Валери Комплекс из Deadline. Она также подчеркнула, что коэновская версия Макбета — "одна из немногих, где сосредотачиваются на фантазии и выводят ее на первый план". Мировая премьера "Трагедии Макбета" прошла 24 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале. Фильм выйдет на платформе Apple TV 14 января 2022 года.
https://ria.ru/20211009/skott-1753365718.html
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дензел вашингтон, джоэл коэн, итан коэн, новости культуры, кино и сериалы, уильям шекспир
01:57 31.10.2021
 
Критики высказались о "Трагедии Макбета" Джоэла Коэна

В Сети появились отзывы на фильм Джоэла Коэна "Трагедия Макбета"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Сети появились отзывы на фильм "Трагедия Макбета". Это первая лента, которую Джоэл Коэн снял без своего брата Итана.
Картина основана на пьесе Уильяма Шекспира. В ней рассказывается о шотландском лорде Макбете. Ведьма предрекла ему, что он взойдет на трон. Ради короны, жаждущий власти аристократ, готов на все.
© A24Кадр из трейлера к фильму "Макбет"
Кадр из трейлера к фильму Макбет
© A24
Кадр из трейлера к фильму "Макбет"
В картине Джоэла Коэна Макбета сыграл Дензел Вашингтон. Образ его жены воплотила супруга режиссера — Фрэнсис МакДорманд. Также в ленте снимались Брендан Глисон, Кори Хокинс, Мозес Инграм, Гарри Меллинг и другие.
На сайте агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у сольного проекта Джоэла Коэна очень высокий рейтинг — 98 процентов. Это значит, что подавляющее большинство отзывов, на основе которых делалась оценка, положительные. Лента разочаровала только одного автора из 48-ми.
Им стал Дастин Чанг из ScreenAnarchy. "В лучшем случае "Трагедия Макбета" выглядит как тщеславный проект, где режиссер пытается доставить удовольствие своей жене и дает ей роль, о которой она мечтала (по всей видимости на протяжении 15 лет)", — заявил журналист. По его мнению, у Коэна получалась скучная и плоская киноадаптация пьесы.
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Шарлотта О'Салливан не видит ничего плохого в том, что Леди Макбет сыграла жена постановщика. По ее мнению, Коэн не прогадал от того, что выбрал на главные роли Вашингтона и МакДорманд. Их игра придала "новый смысл знакомым фразам", считает критик. Она думает, что Джоэл снял один из лучших фильмов года, и картина "такая же суровая и элегантная, как "Седьмая печать" Ингмара Бергмана (и есть в ней что-то от "Невесты Франкенштейна" Джеймса Уэйла)".
"Он создал этот восхитительный, мрачный, зловещий и потрясающе необычный монохромный образ Макбета и избавил слово "театральный" от уничижительного оттенка при описании фильма", — описывает ленту Дэйв Калхун из Time Out.
"В визуальных приемах Коэна есть что–то от Куросавы, Уэллса и немецкого экспрессионизма, фильм также похож криминальную драму 30-х или 40-х годов", — пишет Peter Bradshaw, автор The Guardian.
"Постановка не была бы такой сильной, если бы не две ее главные звезды", — говорит Валери Комплекс из Deadline. Она также подчеркнула, что коэновская версия Макбета — "одна из немногих, где сосредотачиваются на фантазии и выводят ее на первый план".
Мировая премьера "Трагедии Макбета" прошла 24 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале. Фильм выйдет на платформе Apple TV 14 января 2022 года.
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КультураДензел ВашингтонДжоэл КоэнИтан КоэнНовости культурыКино и сериалыУильям Шекспир
 
 
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