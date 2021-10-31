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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211031/lundgren-1756899391.html
Дольф Лундгрен снимет боевик и сыграет в нем одну из главных ролей
Дольф Лундгрен снимет боевик и сыграет в нем одну из главных ролей - РИА Новости, 31.10.2021
Дольф Лундгрен снимет боевик и сыграет в нем одну из главных ролей
Дольф Лундгрен снимет боевик "Wanted Man" ("Особо опасный человек") и сыграет в нем одну из главных ролей, сообщает Deadline. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T00:53
2021-10-31T00:53
культура
дольф лундгрен
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Дольф Лундгрен снимет боевик "Wanted Man" ("Особо опасный человек") и сыграет в нем одну из главных ролей, сообщает Deadline. Вместе с Майклом Уортом он также написал сценарий фильма. В ленте расскажут об офицере полиции, что должен найти и сопроводить свидетельницу стрельбы в картеле, в результате которой было убито несколько агентов Управления по борьбе с наркотиками. Однако вскоре он выясняет, что нападение было организовано американскими властямии перед ним встает вопрос о том, кому можно доверять. Дольф Лундгрен стал известен благодаря роли советского боксера Ивана Драго в четвертой части "Рокки". В блокбастере "Аквамен" он сыграл царя Нерея. "Wanted Man" не первый проект, в котором Лундгрен выступает в качестве постановщика и исполнителя титульной роли. Его режиссерский дебют состоялся в 2004 году, и в первом же своем фильме, боевике "Защитник", он сыграл главного героя. Съемки новой ленты Лундгрена начнутся в феврале.
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дольф лундгрен, новости культуры, кино и сериалы
00:53 31.10.2021
 
Дольф Лундгрен снимет боевик и сыграет в нем одну из главных ролей

Дольф Лундгрен снимет боевик "Wanted Man" и сыграет в нем одну из главных ролей

© РИА Новости / Питалев ИльяДольф Лундгрен
Дольф Лундгрен - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Питалев Илья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Дольф Лундгрен снимет боевик "Wanted Man" ("Особо опасный человек") и сыграет в нем одну из главных ролей, сообщает Deadline.
Вместе с Майклом Уортом он также написал сценарий фильма.
В ленте расскажут об офицере полиции, что должен найти и сопроводить свидетельницу стрельбы в картеле, в результате которой было убито несколько агентов Управления по борьбе с наркотиками. Однако вскоре он выясняет, что нападение было организовано американскими властямии перед ним встает вопрос о том, кому можно доверять.
Дольф Лундгрен стал известен благодаря роли советского боксера Ивана Драго в четвертой части "Рокки". В блокбастере "Аквамен" он сыграл царя Нерея. "Wanted Man" не первый проект, в котором Лундгрен выступает в качестве постановщика и исполнителя титульной роли. Его режиссерский дебют состоялся в 2004 году, и в первом же своем фильме, боевике "Защитник", он сыграл главного героя.
Съемки новой ленты Лундгрена начнутся в феврале.
Кадр из фильма Аквамен
16 октября, 03:14Культура
Дольф Лундгрен разместил кадр со съемок "Аквамена 2"
 
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