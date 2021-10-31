https://ria.ru/20211031/lundgren-1756899391.html

Дольф Лундгрен снимет боевик и сыграет в нем одну из главных ролей

Дольф Лундгрен снимет боевик и сыграет в нем одну из главных ролей - РИА Новости, 31.10.2021

Дольф Лундгрен снимет боевик и сыграет в нем одну из главных ролей

Дольф Лундгрен снимет боевик "Wanted Man" ("Особо опасный человек") и сыграет в нем одну из главных ролей, сообщает Deadline. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T00:53

2021-10-31T00:53

2021-10-31T00:53

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Дольф Лундгрен снимет боевик "Wanted Man" ("Особо опасный человек") и сыграет в нем одну из главных ролей, сообщает Deadline. Вместе с Майклом Уортом он также написал сценарий фильма. В ленте расскажут об офицере полиции, что должен найти и сопроводить свидетельницу стрельбы в картеле, в результате которой было убито несколько агентов Управления по борьбе с наркотиками. Однако вскоре он выясняет, что нападение было организовано американскими властямии перед ним встает вопрос о том, кому можно доверять. Дольф Лундгрен стал известен благодаря роли советского боксера Ивана Драго в четвертой части "Рокки". В блокбастере "Аквамен" он сыграл царя Нерея. "Wanted Man" не первый проект, в котором Лундгрен выступает в качестве постановщика и исполнителя титульной роли. Его режиссерский дебют состоялся в 2004 году, и в первом же своем фильме, боевике "Защитник", он сыграл главного героя. Съемки новой ленты Лундгрена начнутся в феврале.

https://ria.ru/20211016/lundgren-1754749452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дольф лундгрен, новости культуры, кино и сериалы