https://ria.ru/20211031/krizis-1757078755.html

США определили роль России в газовом кризисе

В США определили роль России в газовом кризисе - РИА Новости, 31.10.2021

США определили роль России в газовом кризисе

В газовом кризисе в Европе не следует винить одну лишь Москву, пишет Стефен Сестанович в статье для Council on Foreign Relations. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T12:21

2021-10-31T12:21

2021-10-31T16:12

экономика

азия

москва

владимир путин

газпром

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В газовом кризисе в Европе не следует винить одну лишь Москву, пишет Стефен Сестанович в статье для Council on Foreign Relations."Многие эксперты отмечают, что Россия сама всячески пытается увеличить объем добычи (и поддерживать на необходимом уровне собственные запасы)", — отмечает он.По словам автора, на ситуацию одновременно оказали влияние слишком много глобальных, региональных и локальных факторов.При этом Сестанович утверждает, что Россия готова использовать уязвимости своих торговых партнеров. По его мнению, это доказывают предыдущие споры по газу с Украиной и Эстонией и "увязка поставок с сертификацией "Северного потока — 2".Автор статьи также прогнозирует, что из-за кризиса в Европе могут пересмотреть законодательство в энергетической сфере и планы по инвестициям в собственную добычу топлива.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа они увеличивались более чем вдвое и поднимались даже выше 1900 долларов за тысячу кубометров.Эксперты связывают такое подорожание с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.На этой неделе президент Владимир Путин поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению запасов топлива в европейских ПГХ. Подобные действия, уверен Путин, создадут более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом.

https://ria.ru/20211030/britantsy-1756974722.html

https://ria.ru/20211028/gaz-1756710432.html

азия

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, азия, москва, владимир путин, газпром, северный поток — 2, россия