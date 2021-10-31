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https://ria.ru/20211031/krizis-1757078755.html
США определили роль России в газовом кризисе
В США определили роль России в газовом кризисе - РИА Новости, 31.10.2021
США определили роль России в газовом кризисе
В газовом кризисе в Европе не следует винить одну лишь Москву, пишет Стефен Сестанович в статье для Council on Foreign Relations. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T12:21
2021-10-31T16:12
экономика
азия
москва
владимир путин
газпром
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В газовом кризисе в Европе не следует винить одну лишь Москву, пишет Стефен Сестанович в статье для Council on Foreign Relations."Многие эксперты отмечают, что Россия сама всячески пытается увеличить объем добычи (и поддерживать на необходимом уровне собственные запасы)", — отмечает он.По словам автора, на ситуацию одновременно оказали влияние слишком много глобальных, региональных и локальных факторов.При этом Сестанович утверждает, что Россия готова использовать уязвимости своих торговых партнеров. По его мнению, это доказывают предыдущие споры по газу с Украиной и Эстонией и "увязка поставок с сертификацией "Северного потока — 2".Автор статьи также прогнозирует, что из-за кризиса в Европе могут пересмотреть законодательство в энергетической сфере и планы по инвестициям в собственную добычу топлива.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа они увеличивались более чем вдвое и поднимались даже выше 1900 долларов за тысячу кубометров.Эксперты связывают такое подорожание с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.На этой неделе президент Владимир Путин поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению запасов топлива в европейских ПГХ. Подобные действия, уверен Путин, создадут более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом.
https://ria.ru/20211030/britantsy-1756974722.html
https://ria.ru/20211028/gaz-1756710432.html
азия
москва
россия
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экономика, азия, москва, владимир путин, газпром, северный поток — 2, россия
12:21 31.10.2021 (обновлено: 16:12 31.10.2021)
 
В США определили роль России в газовом кризисе

Совет по международным отношениям США: причиной газового кризиса стали несколько факторов

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В газовом кризисе в Европе не следует винить одну лишь Москву, пишет Стефен Сестанович в статье для Council on Foreign Relations.
"Многие эксперты отмечают, что Россия сама всячески пытается увеличить объем добычи (и поддерживать на необходимом уровне собственные запасы)", — отмечает он.
По словам автора, на ситуацию одновременно оказали влияние слишком много глобальных, региональных и локальных факторов.
При этом Сестанович утверждает, что Россия готова использовать уязвимости своих торговых партнеров. По его мнению, это доказывают предыдущие споры по газу с Украиной и Эстонией и "увязка поставок с сертификацией "Северного потока — 2".
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Автор статьи также прогнозирует, что из-за кризиса в Европе могут пересмотреть законодательство в энергетической сфере и планы по инвестициям в собственную добычу топлива.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа они увеличивались более чем вдвое и поднимались даже выше 1900 долларов за тысячу кубометров.
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Эксперты связывают такое подорожание с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
На этой неделе президент Владимир Путин поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению запасов топлива в европейских ПГХ. Подобные действия, уверен Путин, создадут более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом.
 
ЭкономикаАзияМоскваВладимир ПутинГазпромСеверный поток — 2Россия
 
 
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