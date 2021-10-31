https://ria.ru/20211031/krasnoyarsk-1757072399.html
В Красноярске нашли тело подростка
В Красноярске нашли тело подростка - РИА Новости, 31.10.2021
В Красноярске нашли тело подростка
Тело подростка, который предположительно пропал месяц назад, найдено в Красноярске, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:49
2021-10-31T10:49
2021-10-31T10:49
происшествия
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красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 31 окт - РИА Новости. Тело подростка, который предположительно пропал месяц назад, найдено в Красноярске, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.В начале октября сообщалось, что полиция и следователи разыскивают 17-летнего юношу, пропавшего во время ночной прогулки в Красноярске. Заявление о пропаже молодого человека поступило от его матери 30 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В ходе предварительного следствия установлено, что поздно вечером 28 сентября парень ушел на прогулку из общежития и не вернулся."Тело подростка найдено, для установления его личности сейчас мы и проводим экспертизу. Предположительно это пропавший подросток", - говорится в сообщении.Ранее региональные СМИ со ссылкой на волонтеров-поисковиков сообщили, что в Красноярске нашли тело 17-летнего подростка, который пропал в конце сентября.
https://ria.ru/20211031/ubiystvo-1757068017.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
В Красноярске нашли тело подростка
В Красноярске нашли тело подростка, который предположительно пропал месяц назад