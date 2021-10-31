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В России за сутки умерли 1158 больных COVID-19
В России за сутки умерли 1158 больных COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2021
В России за сутки умерли 1158 больных COVID-19
За сутки в России скончались 1158 пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии умерли 238 538 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T11:35
2021-10-31T11:35
2021-10-31T11:36
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. За сутки в России скончались 1158 пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии умерли 238 538 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве за сутки подтверждены 94 смерти пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 82, в Московской области - 43.
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московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:35 31.10.2021 (обновлено: 11:36 31.10.2021)
В России за сутки умерли 1158 больных COVID-19
В России за сутки умерли 1158 пациентов с коронавирусом