https://ria.ru/20211031/koronavirus-1757075590.html

В России за сутки умерли 1158 больных COVID-19

В России за сутки умерли 1158 больных COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2021

В России за сутки умерли 1158 больных COVID-19

За сутки в России скончались 1158 пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии умерли 238 538 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T11:35

2021-10-31T11:35

2021-10-31T11:36

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. За сутки в России скончались 1158 пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии умерли 238 538 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве за сутки подтверждены 94 смерти пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 82, в Московской области - 43.

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии