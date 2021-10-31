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Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет
Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет - РИА Новости, 31.10.2021
Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости допустил, что... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T03:31
2021-10-31T03:31
2021-10-31T04:00
распространение коронавируса
общество
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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости допустил, что вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента.При этом он подчеркнул, что пока никаких экспериментальных работ на эту тему не было, вопрос требует углубленного изучения.
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общество, москва, здоровье, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сертификат о вакцинации
03:31 31.10.2021 (обновлено: 04:00 31.10.2021)
Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет
Гинцбург: вакцинация при постковидном синдроме может улучшить состояние здоровья