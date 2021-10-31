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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211031/koronavirus-1757058481.html
Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет
Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет - РИА Новости, 31.10.2021
Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости допустил, что... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T03:31
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распространение коронавируса
общество
москва
здоровье
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
россия
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости допустил, что вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента.При этом он подчеркнул, что пока никаких экспериментальных работ на эту тему не было, вопрос требует углубленного изучения.
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общество, москва, здоровье, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сертификат о вакцинации
03:31 31.10.2021 (обновлено: 04:00 31.10.2021)
 
Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет

Гинцбург: вакцинация при постковидном синдроме может улучшить состояние здоровья

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации в Казани
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации в Казани - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости допустил, что вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента.
"До сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром. Наверное, одна из причин – циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы. Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, действительно ли вакцинация при постковидном синдроме может помочь улучшить состояние пациента.
При этом он подчеркнул, что пока никаких экспериментальных работ на эту тему не было, вопрос требует углубленного изучения.
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровьеНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Александр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСертификат о вакцинации
 
 
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