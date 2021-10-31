Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет

"До сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром. Наверное, одна из причин – циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы. Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, действительно ли вакцинация при постковидном синдроме может помочь улучшить состояние пациента.