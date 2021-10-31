https://ria.ru/20211031/klimat-1757091058.html

СМИ: G20 договорилась сдерживать рост потепления в пределах 1,5 градуса

СМИ: G20 договорилась сдерживать рост потепления в пределах 1,5 градуса - РИА Новости, 31.10.2021

СМИ: G20 договорилась сдерживать рост потепления в пределах 1,5 градуса

Участники саммита "Большой двадцатки" в Риме достигли соглашения по формулировкам "климатической" части финального коммюнике, в котором будет содержаться... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T14:48

2021-10-31T14:48

2021-10-31T19:36

в мире

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большая двадцатка

климат

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РИМ, 31 окт — РИА Новости. Участники саммита "Большой двадцатки" в Риме достигли соглашения по формулировкам "климатической" части финального коммюнике, в котором будет содержаться положение по ограничению потепления климата на 1,5 градуса, сообщает газета la Repubblica со ссылкой на дипломатические источники.Связанное с этим достижение нулевого уровня выбросов, отмечает издание, в проекте заявления обозначено 2060 годом. Вместе с тем стороны продолжают переговоры по приверженности отказу от угольной промышленности и финансированию производства энергии из этого вида топлива.Остальные пункты коммюнике, как сообщается, согласованы.

https://ria.ru/20211030/forum-1756635930.html

рим

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в мире, саммит g20, рим, большая двадцатка, климат