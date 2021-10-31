https://ria.ru/20211031/klimat-1757091058.html
СМИ: G20 договорилась сдерживать рост потепления в пределах 1,5 градуса
СМИ: G20 договорилась сдерживать рост потепления в пределах 1,5 градуса - РИА Новости, 31.10.2021
СМИ: G20 договорилась сдерживать рост потепления в пределах 1,5 градуса
Участники саммита "Большой двадцатки" в Риме достигли соглашения по формулировкам "климатической" части финального коммюнике, в котором будет содержаться... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T14:48
2021-10-31T14:48
2021-10-31T19:36
в мире
саммит g20
рим
большая двадцатка
климат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981348_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_c94d3a3b8bef658ae7e07c87f3a95fae.jpg
РИМ, 31 окт — РИА Новости. Участники саммита "Большой двадцатки" в Риме достигли соглашения по формулировкам "климатической" части финального коммюнике, в котором будет содержаться положение по ограничению потепления климата на 1,5 градуса, сообщает газета la Repubblica со ссылкой на дипломатические источники.Связанное с этим достижение нулевого уровня выбросов, отмечает издание, в проекте заявления обозначено 2060 годом. Вместе с тем стороны продолжают переговоры по приверженности отказу от угольной промышленности и финансированию производства энергии из этого вида топлива.Остальные пункты коммюнике, как сообщается, согласованы.
https://ria.ru/20211030/forum-1756635930.html
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981348_0:359:2253:2048_1920x0_80_0_0_192aeb37a288014bc388942dd369fb61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саммит g20, рим, большая двадцатка, климат
14:48 31.10.2021 (обновлено: 19:36 31.10.2021)
СМИ: G20 договорилась сдерживать рост потепления в пределах 1,5 градуса
La Repubblica: страны G20 договорились сдерживать рост потепления в пределах 1,5 градуса