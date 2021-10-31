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Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире
Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире - РИА Новости, 31.10.2021
Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире
Нужно наращивать поглощение парниковых газов в мире, Россия для этого собирается внедрять новые агротехнологии и новые механизмы использования лесов, заявил... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T14:31
2021-10-31T14:31
2021-10-31T14:40
в мире
большая двадцатка
россия
саммит g20
владимир путин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нужно наращивать поглощение парниковых газов в мире, Россия для этого собирается внедрять новые агротехнологии и новые механизмы использования лесов, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну также, что для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов, на наш взгляд, недостаточно. Нужно наращивать и поглощение парниковых газов. А здесь у России, как и у ряда других стран, колоссальные возможности", - сказал он на саммите G20.Путин отметил, что это поглощающий потенциал лесов, тундры, сельхозземель, морей и болот."Чтобы в полной мере использовать такой имеющийся потенциал, мы планируем существенно повысить качество управления лесами, увеличивать площади лесовосстановления, расширять территории нетронутой природы, внедрять новые агротехнологии", - сказал президент.
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в мире, большая двадцатка, россия, саммит g20, владимир путин
14:31 31.10.2021 (обновлено: 14:40 31.10.2021)
Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире
Путин рассказал о технологиях, которые Россия внедрит для борьбы с парниковыми газами