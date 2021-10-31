https://ria.ru/20211031/klimat-1757088689.html
Путин призвал комплексно подходить к вопросам изменения климата
Путин призвал комплексно подходить к вопросам изменения климата - РИА Новости, 31.10.2021
Путин призвал комплексно подходить к вопросам изменения климата
Правила климатического регулирования должны основываться на общих моделях учета и мониторинга выбросов парниковых газов, к вопросам борьбы с климатическими... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T14:30
2021-10-31T14:30
2021-10-31T14:49
владимир путин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правила климатического регулирования должны основываться на общих моделях учета и мониторинга выбросов парниковых газов, к вопросам борьбы с климатическими изменениями нужно подходить комплексно, учитывать экономическое развитие и благосостояние людей, сказал президент России Владимир Путин во время заседания саммита G20."При реализации климатических и природоохранных инициатив "Двадцатке" важно быть лидером в формировании единых, подчеркну, справедливых и, что очень важно, прозрачных правил климатического регулирования. Эти правила должны основываться на взаимно-признанных моделях учета и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов", - отметил российский лидер.Глава государства подчеркнул, что в вопросах борьбы с климатическими изменениями нужно учитывать развитие экономики и благосостояние людей."И главное, следует подходить к вопросам борьбы с изменением климата комплексно, в тесной увязке с шагами, направленными на обеспечение роста экономики и, как уже коллеги отмечали, благосостояния людей", - добавил Путин.
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владимир путин
14:30 31.10.2021 (обновлено: 14:49 31.10.2021)
Путин призвал комплексно подходить к вопросам изменения климата
Путин призвал комплексно подходить к вопросам изменения климата
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Правила климатического регулирования должны основываться на общих моделях учета и мониторинга выбросов парниковых газов, к вопросам борьбы с климатическими изменениями нужно подходить комплексно, учитывать экономическое развитие и благосостояние людей, сказал президент России Владимир Путин
во время заседания саммита G20
.
"При реализации климатических и природоохранных инициатив "Двадцатке" важно быть лидером в формировании единых, подчеркну, справедливых и, что очень важно, прозрачных правил климатического регулирования. Эти правила должны основываться на взаимно-признанных моделях учета и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов", - отметил российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что в вопросах борьбы с климатическими изменениями нужно учитывать развитие экономики и благосостояние людей.
"И главное, следует подходить к вопросам борьбы с изменением климата комплексно, в тесной увязке с шагами, направленными на обеспечение роста экономики и, как уже коллеги отмечали, благосостояния людей", - добавил Путин.