https://ria.ru/20211031/klimat-1757088689.html

Путин призвал комплексно подходить к вопросам изменения климата

Путин призвал комплексно подходить к вопросам изменения климата - РИА Новости, 31.10.2021

Путин призвал комплексно подходить к вопросам изменения климата

Правила климатического регулирования должны основываться на общих моделях учета и мониторинга выбросов парниковых газов, к вопросам борьбы с климатическими... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T14:30

2021-10-31T14:30

2021-10-31T14:49

владимир путин

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правила климатического регулирования должны основываться на общих моделях учета и мониторинга выбросов парниковых газов, к вопросам борьбы с климатическими изменениями нужно подходить комплексно, учитывать экономическое развитие и благосостояние людей, сказал президент России Владимир Путин во время заседания саммита G20."При реализации климатических и природоохранных инициатив "Двадцатке" важно быть лидером в формировании единых, подчеркну, справедливых и, что очень важно, прозрачных правил климатического регулирования. Эти правила должны основываться на взаимно-признанных моделях учета и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов", - отметил российский лидер.Глава государства подчеркнул, что в вопросах борьбы с климатическими изменениями нужно учитывать развитие экономики и благосостояние людей."И главное, следует подходить к вопросам борьбы с изменением климата комплексно, в тесной увязке с шагами, направленными на обеспечение роста экономики и, как уже коллеги отмечали, благосостояния людей", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211019/klimat-1755158250.html

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владимир путин