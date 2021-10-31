"Последний шанс для спасения планеты": принц Чарльз о климатическом саммите
Принц Чарльз назвал климатический саммит в Глазго последним шансом для спасения планеты
© AP Photo / Darko VojinovicПринц Чарльз
© AP Photo / Darko Vojinovic
РИМ, 31 окт – РИА Новости. Британский принц Чарльз, выступая на саммите G20, назвал предстоящий в шотландском Глазго климатический саммит COP26 "последним шансом" для спасения планеты.
Двадцать шестая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
"COP26 начинается завтра в Глазго. В прямом смысле слова – это последний шанс. Мы должны превратить наши красивые слова в красивые действия. Чудовищность проблемы изменения климата доминирует в разговорах людей – начиная от новостей и заканчивая гостиными. На кону лежит будущее человечества и самой природы", - принц Чарльз.
Он подчеркнул, что настало время отбросить в сторону разногласия и воспользоваться этой уникальной возможностью, чтобы начать восстановление природы и вывести мировую экономику на траекторию устойчивого зеленого развития и таким образом спасти планету.
Принц Чарльз добавил, что для того, чтобы добиться цели по снижению температуры на 1,5 градуса ежегодно, нужны триллионы долларов инвестиций для создания необходимой инфраструктуры, однако ни у одного правительства нет таких финансов, поэтому необходимо сотрудничество частного и государственного сектора.
Принц Чарльз с 2011 года является президентом британского отделения Всемирного фонда дикий природы.
Вчера, 01:31Рамочная конвенция ООН об изменении климата