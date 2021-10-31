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"Последний шанс для спасения планеты": принц Чарльз о климатическом саммите
"Последний шанс для спасения планеты": принц Чарльз о климатическом саммите - РИА Новости, 31.10.2021
"Последний шанс для спасения планеты": принц Чарльз о климатическом саммите
Британский принц Чарльз, выступая на саммите G20, назвал предстоящий в шотландском Глазго климатический саммит COP26 "последним шансом" для спасения планеты. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T14:27
2021-10-31T14:27
в мире
оон
глазго (город)
большая двадцатка
всемирный фонд дикой природы
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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Британский принц Чарльз, выступая на саммите G20, назвал предстоящий в шотландском Глазго климатический саммит COP26 "последним шансом" для спасения планеты.Двадцать шестая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.Он подчеркнул, что настало время отбросить в сторону разногласия и воспользоваться этой уникальной возможностью, чтобы начать восстановление природы и вывести мировую экономику на траекторию устойчивого зеленого развития и таким образом спасти планету.Принц Чарльз добавил, что для того, чтобы добиться цели по снижению температуры на 1,5 градуса ежегодно, нужны триллионы долларов инвестиций для создания необходимой инфраструктуры, однако ни у одного правительства нет таких финансов, поэтому необходимо сотрудничество частного и государственного сектора.Принц Чарльз с 2011 года является президентом британского отделения Всемирного фонда дикий природы.
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в мире, оон, глазго (город), большая двадцатка, всемирный фонд дикой природы
14:27 31.10.2021
 
"Последний шанс для спасения планеты": принц Чарльз о климатическом саммите

Принц Чарльз назвал климатический саммит в Глазго последним шансом для спасения планеты

© AP Photo / Darko VojinovicПринц Чарльз
Принц Чарльз - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
РИМ, 31 окт – РИА Новости. Британский принц Чарльз, выступая на саммите G20, назвал предстоящий в шотландском Глазго климатический саммит COP26 "последним шансом" для спасения планеты.
Двадцать шестая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
"COP26 начинается завтра в Глазго. В прямом смысле слова – это последний шанс. Мы должны превратить наши красивые слова в красивые действия. Чудовищность проблемы изменения климата доминирует в разговорах людей – начиная от новостей и заканчивая гостиными. На кону лежит будущее человечества и самой природы", - принц Чарльз.
Он подчеркнул, что настало время отбросить в сторону разногласия и воспользоваться этой уникальной возможностью, чтобы начать восстановление природы и вывести мировую экономику на траекторию устойчивого зеленого развития и таким образом спасти планету.
Принц Чарльз добавил, что для того, чтобы добиться цели по снижению температуры на 1,5 градуса ежегодно, нужны триллионы долларов инвестиций для создания необходимой инфраструктуры, однако ни у одного правительства нет таких финансов, поэтому необходимо сотрудничество частного и государственного сектора.
Принц Чарльз с 2011 года является президентом британского отделения Всемирного фонда дикий природы.
Подготовка к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
Вчера, 01:31
Рамочная конвенция ООН об изменении климата
 
В миреООНГлазго (город)Большая двадцаткаВсемирный фонд дикой природы
 
 
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