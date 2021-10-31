https://ria.ru/20211031/klimat-1757088118.html

"Последний шанс для спасения планеты": принц Чарльз о климатическом саммите

"Последний шанс для спасения планеты": принц Чарльз о климатическом саммите - РИА Новости, 31.10.2021

"Последний шанс для спасения планеты": принц Чарльз о климатическом саммите

Британский принц Чарльз, выступая на саммите G20, назвал предстоящий в шотландском Глазго климатический саммит COP26 "последним шансом" для спасения планеты. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T14:27

2021-10-31T14:27

2021-10-31T14:27

в мире

оон

глазго (город)

большая двадцатка

всемирный фонд дикой природы

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РИМ, 31 окт – РИА Новости. Британский принц Чарльз, выступая на саммите G20, назвал предстоящий в шотландском Глазго климатический саммит COP26 "последним шансом" для спасения планеты.Двадцать шестая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.Он подчеркнул, что настало время отбросить в сторону разногласия и воспользоваться этой уникальной возможностью, чтобы начать восстановление природы и вывести мировую экономику на траекторию устойчивого зеленого развития и таким образом спасти планету.Принц Чарльз добавил, что для того, чтобы добиться цели по снижению температуры на 1,5 градуса ежегодно, нужны триллионы долларов инвестиций для создания необходимой инфраструктуры, однако ни у одного правительства нет таких финансов, поэтому необходимо сотрудничество частного и государственного сектора.Принц Чарльз с 2011 года является президентом британского отделения Всемирного фонда дикий природы.

https://ria.ru/20211031/konventsiya-1756840004.html

глазго (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, глазго (город), большая двадцатка, всемирный фонд дикой природы