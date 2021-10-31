https://ria.ru/20211031/khurgada-1757086348.html

Генконсул: свыше 20 россиян, отравившихся в Египте, находятся в госпитале

Генконсул: свыше 20 россиян, отравившихся в Египте, находятся в госпитале - РИА Новости, 31.10.2021

Генконсул: свыше 20 россиян, отравившихся в Египте, находятся в госпитале

Двадцать четыре туриста из РФ, отравившихся в одном из отелей египетской Хургады, продолжают находиться в местном госпитале, большинство будет выписано в... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T14:02

2021-10-31T14:02

2021-10-31T20:16

египет

хургада

новости - туризм

красное море

россия

массовое отравление россиян в отеле в хургаде

туризм

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КАИР, 31 окт – РИА Новости. Двадцать четыре туриста из РФ, отравившихся в одном из отелей египетской Хургады, продолжают находиться в местном госпитале, большинство будет выписано в воскресенье, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.Около сорока российских туристов, среди которых дети, отдыхавшие в отеле AMC Royal Hotel, почувствовали недомогание и были госпитализированы.По словам дипломата, губернатор провинции Красное море Амр Ханафи распорядился создать специальную комиссию для проверки гостиницы, "по итогам работы которой будет принято окончательное решение по дальнейшей деятельности отеля".Как сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы, отель AMC Royal закрыт решением минтуризма Египта на неопределенный срок, пока не будет удовлетворять всем критериям работы.

https://ria.ru/20211031/otravlenie-1757065627.html

египет

хургада

красное море

россия

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египет, хургада, новости - туризм, красное море, россия, массовое отравление россиян в отеле в хургаде